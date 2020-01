Anne Hathaway et Ben Affleck en vedette dans “ La dernière chose qu’il voulait ” de Netflix

Avec tout et plusieurs nominations pour l’Oscar 2020, Netflix continue de parier sur de grandes productions originales avec des acteurs consolidés à Hollywood. Cette fois, le géant du streaming a recruté Batman et Catwoman –c’est Ben Affleck et Anne Hathaway – pour diriger l’un des plus grands projets qu’il a pour nous tous, The Last Thing He Wanted.

Depuis quelques années maintenant, Netflix a acquis les droits de cette histoire basée sur un roman de l’écrivain Joan Didion de 1996 et a commandé le réalisateur Dee Rees (qui nous a apporté des cassettes comme Empire et When We Rise) l’énorme tâche de commander toute la production, étant l’une des bandes les plus ambitieuses que la plate-forme sortira cette année. Après des mois d’attente Ils ont finalement sorti la bande-annonce officielle de ce film et la vérité est que cela semble assez intéressant.

L’intrigue se concentre sur Elena McMahon, joué par Hathaway, un journaliste chevronné qui enquête sur un accord sur les armes qui devient personnel, parce qu’à la fin il se rend compte que la personne derrière tout cela est son propre père (Willem Dafoe). Maintenant, en plus de poursuivre votre rapport et de faire face à cette situation, devra se cacher et éviter Ben Affleck, qui joue Treat Morrison, un fonctionnaire du gouvernement américain – et qui avait apparemment quelque chose à voir avec Elena – qui la poursuivra pour sa «participation probable» à cet énorme plan.

Il s’agit de un véritable thriller politique dans lequel l’intrigue et le suspense nous maintiendront au bord du siège (ou du fauteuil, jiar jiar). Tellement Hathaway comme Affleck et Dafoe sont engagés dans leurs rôles, car dans ce premier coup d’œil, on voit qu’ils seront poussés à la limite.

La dernière chose qu’il voulait il sera projeté hors compétition au Sundance Film Festival le 27 février, et su première sur la plateforme aura lieu jusqu’au 21 février. Pendant que ce jour arrive, regardez ci-dessous la bande annonce officielle de cette cassette: