Anne (‘OT 2020’) se souvient de l’épisode de harcèlement sexuel qu’elle a subi avec 14 ans: “J’ai été choquée”

Anne Lukin a partagé l’une des expériences les plus désagréables de sa vie avec ses collègues dans ‘OT 2020’. La Navarre se souvient d’un malheureux épisode de harcèlement sexuel qu’elle a subi à l’âge de 14 ans. Comme il se dirigeait vers l’académie d’études comme d’habitude, il a vu qu’un homme la suivait.

Anne partage son expérience dans ‘OT 2020’

“Je regardais tout le temps. Soudain, il est descendu du vélo, s’est mis devant moi et a sorti sa bite“, a-t-il assuré devant le regard étonné de Maialen, Bruno, Ariadna et compagnie.” J’étais super sous le choc, je ne savais pas quoi faire. ” , mais le garçon l’a suivie avec le vélo et est reparti: “Il a encore enlevé sa bite et a commencé à se masturber devant moi. J’étais sous le choc et j’ai couru à l’académie “, se souvient-il.

Une fois au centre d’études, les enseignants ont appelé la police. Les agents lui ont demandé une description du harceleur “pour protéger les autres personnes qu’il pourrait harceler”, mais “comme j’étais sous le choc, je ne me souvenais pas de son visage et ma description était de la merde”, a déploré la Pampelune. “La semaine suivante, Des flics sont venus chez moi avec des visages d’oncles qui pouvaient l’être et je ne savais pas comment le reconnaître“.

Réflexion opportune

Avec la controverse de la broche parentale que VOX entend mettre en place pour que les parents décident des ateliers sur le féminisme ou la diversité sexuelle auxquels leurs enfants vont, la réflexion que les triomphes faites après avoir entendu le témoignage de leur amie devient plus nécessaire et opportune que jamais. “Vous devez travailler tous les jours pour que ces choses ne se produisent plus”, a précisé Maialen. Anne elle-même a frappé la cible: “Je crois que la clé est dans l’éducation depuis l’enfance, qu’il n’y a pas d’éducation sexuelle oblige les enfants à rechercher eux-mêmes des informations et tout ce qu’ils trouvent, c’est du porno. “

