Anne Rice Shopping "Les chroniques des vampires": les droits dans un accord télévisuel et cinématographique massif

Auteur Anne Rice fait un énorme jouer avec elle à venir "The Vampire Chronicles" comme Variety rapporte que la série n'est plus en cours à Hulu.

Selon leurs sources, "Rice et son équipe achètent une fois de plus sa propriété intellectuelle – mais cette fois comme un bouquet télévisé beaucoup plus important et comme un rachat complet des droits TV / cinéma."

«Le nouveau package acheté comprend tous les deux "The Vampire Chronicles" et aussi Rice's “Sorcières Mayfair”, actuellement installé chez Warner Bros. Le prix demandé se situerait entre 30 et 40 millions de dollars, en plus d’un rachat de 2,5 millions de dollars des droits de Warner Bros. En échange des énormes frais initiaux, cependant, le nouveau propriétaire détiendra les droits à perpétuité, et pas seulement en option. »

Paramount aurait figuré parmi les quatre soumissionnaires pour le nouveau package.

La série "The Vampire Chronicles" suit le vampire Lestat de Lioncourt qui sert de héros, d'anti-héros et de narrateur. «The Mayfair Witches» raconte l'histoire d'une famille de sorcières qui a commencé en 1990 avec le roman «The Witching Hour».

Pour la dernière fois que nous avions entendu, la première saison de la série que Rice espérait se concentrer Le Vampire Lestat, le deuxième livre de sa série: «Situé dans la France du XVIIIe siècle, l'histoire est racontée du point de vue de Lestat de Lioncourt, un jeune homme désespéré de se libérer de sa vie et de devenir acteur à Paris. Bien sûr, il finit par être transformé en vampire par Magnus. »

"Je veux commencer tout de suite et suivre les aventures de Lestat à travers les Chroniques», A noté Rice précédemment.

Elle avait également noté: «Une série télévisée de la plus haute qualité est maintenant mon rêve pour Lestat, Louis, Armand, Marius et toute la tribu. Dans ce nouvel âge d'or de la télévision, une telle série est LA façon de laisser se dérouler toute l'histoire des vampires. "

Ça va être excitant de voir où se trouvent toutes ses histoires et comment elles sont finalement adaptées au cinéma et à la télévision. Restez à l'écoute pour plus.