Anne sera la cinquième expulsée de ‘OT 2020’, selon les utilisateurs de FormulaTV

La compétition dans la plus célèbre Académie du petit écran ne s’arrête pas et donc, ce dimanche 23 février, nous en vivrons un nouveau départ. 1 de La Télévision espagnole diffuse en prime time le Gala 6 de «OT 2020», l’émission de talents produite par Gestmusic et présentée par Roberto Leal. À cette occasion; Anne, Bruno et Flavio joueront l’expulsion. Ils le feront lors d’une soirée historique et ce sera la première fois dans l’histoire du format dans lequel trois concurrents seront exposés en même temps à la décision du public. Qui sera choisi pour quitter l’Académie? Y aura-t-il égalité entre leurs pourcentages ou l’un des trois participants sera-t-il clairement choisi?

Anne, candidate à ‘OT 2020’

Tous les doutes seront résolus lors de cette septième nuit de ‘OT 2020’, mais avant, il est temps de consulter l’avis des lecteurs de FormulaTV. Nous le faisons dans une enquête qui est disponible sur le web toute la semaine et dans laquelle les internautes ont dû voter pour que leur favori quitte l’Académie. Surtout, Anne a été sélectionnée pour quitter le concours avec 43,4% du total des votes. De son côté, Bruno est la deuxième personne à avoir obtenu le plus de votes négatifs dans cette enquête (39,6%), tandis que le favori des spectateurs pour rester à l’écart a été Flavio, n’atteignant que 17% des votes négatifs des lecteurs.

Les invités du Gala 6

Nous devrons attendre la tenue du gala pour voir si ces résultats correspondent à ce qui se passe réellement, mais d’ici là, nous pouvons nous préparer à ce que nous verrons. Au-delà des performances que toutes les victoires ont été préparées au cours de la semaine, Dans ce Gala 6 nous vivrons le retour de Miriam Rodríguez. Celle qui était candidate à “OT 2017” revient au programme et présente ainsi “Desperté”, le premier single de son nouvel album “The Direction of Your Luck”. En parallèle, le groupe Sinsinati se rend dans l’espace pour interpréter l’un de leurs derniers succès tout en Estrella Morente interprétera en direct la chanson “Volver” avec Nia, après cela a gagné le privilège de chanter avec un artiste invité en devenant un favori.

Liste des chansons de Gala 6

– Thème du groupe: “La vidéo a tué la radio star”

– Anne: “Unchained Melody”, par Righteous Brothers

– Bruno: “Lately” de Stevie Wonder

– Flavio: “C’est la vie” de Frank Sinatra

– Nia et Jesús Rendón: “La dernière nuit”, par Luis Miguel

– Anaju et Maialen: “Con Altura”, par Rosalía et J Balvin

– Eva B et Gèrard: “La locomotion”, par Little Eva

– Samantha et Rafa Romera: “La liste de courses”, de La chèvre mécanique

– Hugo Cobo: “Je ne veux plus rien”, par Lola Indigo

