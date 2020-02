Annie Murphy Cast en tant qu’épouse de Sitcom dans la comédie sombre «Kevin Can F *** Himself» d’AMC

HISTOIRES CONNEXES

Kevin Can F *** lui-même en ce qui concerne Annie Murphy, maintenant que la vedette de Schitt’s Creek a pris la tête de la comédie noire d’AMC racontée par le POV d’une épouse de sitcom.

Murphy incarnera Allison, une femme qui échappe à ses limites et découvre sa rage, alors que Kevin Can F *** lui-même sonde la vie secrète d’un type de femme que nous avons tous grandi en croyant que nous connaissions: l’épouse de la sitcom. La série cherche à briser la convention télévisuelle et à demander à quoi ressemble le monde à travers ses yeux.

«Alternant entre réalisme mono-caméra et comédie multi-caméras, les formats s’informent mutuellement alors que nous imaginons ce qui se passe lorsque l’épouse de la sitcom échappe à ses limites et prend les devants dans sa propre vie», lit le synopsis.

La dernière saison de Schitt’s Creek, sur laquelle Murphy joue l’irrésistible Alexis, est actuellement diffusée sur Pop TV.

«Annie est un talent indéniable avec la capacité à la fois de jouer la comédie et de vous briser le cœur. Elle est parfaitement adaptée au rôle d’Allison, l’actrice idéale pour donner vie à la vision géniale de la créatrice Valerie Armstrong », a déclaré Sarah Barnett, présidente d’AMC Networks Entertainment Group et d’AMC Studios. “Ouvrir les conventions de la sitcom américaine” classique “pour exposer ce qui tourbillonne en dessous, de cette manière très inventive et divertissante, est le genre d’histoire que nous sommes extrêmement heureux de raconter à AMC.”

Kevin Can F *** lui-même, composé de huit épisodes d’une heure, a été créé par Valerie Armstrong (Lodge 49) et les producteurs exécutifs Rashida Jones et Will McCormack. Craig DiGregorio (Shrill, Workaholics) sera showrunner et producteur exécutif.