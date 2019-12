Annihilation Scourge Omega # 1 – "une crise de" fin de tout "de trop"

(Marvel Comics, équipe créative: Matthew Rosenberg, Manuel Garcia, Rafael Fonteriz, Cam Smith, Wayne Faucher, Manuel Garcia, Federico Blee, Rachelle Rosenberg, Erick Arcienega et Cory Petit)

Un autre croisement s'étendant sur une galaxie s'est terminé… et quelque chose a-t-il vraiment changé? The Sentry continue sa course comme l'une des pires idées possibles en obtenant un sens de la mode minable. Annihilus ne s'est jamais remis de cette époque où il était le colocataire de Johnny Storm et reste toujours aussi impuissant et inutile. Même les très grosses surprises, comme Sue Storm montrant sa puissance, se sont perdues dans la finale ridicule qui ressemblait à une scène de Mathilda. Voici le problème: si un milliard de vengeurs morts-vivants voulaient manger toute la zone négative, cela ne ferait pas grand-chose pour tout ce qui vous intéresse, car il n'y a pas de véritable accès à un autre univers pour eux. Alors que la menace semble ho-hum, le rythme de l'intrigue se déroule également lourdement sans l'urgence exprimée par les personnages se traduisant en quelque chose qui pousse le lecteur à tourner la page. Étant donné que, parallèlement à la 2099 chose et tout du X-office, c'est peut-être une crise de «fin de tout» de trop. NOTATION: MEH.

ANNIHILATION – SCOURGE OMEGA # 1

Matthew Rosenberg (W) • Manuel Garcia (A) • SPOILER Couverture par Josemaria Casanovas

Couverture de variante par Arthur Adams

Face à l'annihilation, il n'y a plus de place dans le cosmos pour les héros ou les méchants – seulement la survie.

