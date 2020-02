Annonce de la date de lancement de Disney + India

Lors de la conférence téléphonique du premier trimestre de Walt Disney Company, le PDG de Disney, Bob Iger, a annoncé que Disney + serait lancé en Inde le 29 mars via Hotstar.

Ils changeront également de marque Hotstar VIP / Premium pour Disney + Hotstar

Plus de détails à suivre…

