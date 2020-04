Annonce de la date de lancement de HBO Max

Aujourd’hui, WarnerMedia a annoncé les détails du lancement de sa nouvelle plate-forme de streaming, HBO Max, qui arrivera aux États-Unis le 27 mai 2020.

HBO Max offre une expérience impressionnante directe au consommateur avec 10000 heures de contenu premium y compris l’ensemble du service HBO, ainsi que les franchises bien-aimées, les titres passés et présents de Warner Bros., le meilleur des meilleurs du monde entier, et une offre mensuelle de nouveaux Max Originals qui garantissent quelque chose pour tout le monde dans la maison – des enfants d’âge préscolaire à des adolescents aux adultes – avec des séries scénarisées et non scénarisées, des documents, des animations pour enfants et adultes et des films.

HBO Max tirera de la bibliothèque complète de WarnerMedia des favoris des fans, notamment des films et des séries télévisées de la collection de contenu de 100 ans de Warner Bros., New Line, des titres de bibliothèque de DC, ., TNT, TBS, truTV, Cartoon Network, Adult Swim, Crunchyroll, Rooster Teeth, Looney Tunes, une sélection de films classiques organisés en partenariat avec TCM, et plus encore.

De nombreux films populaires tels que Casablanca, Le magicien d’Oz, La matrice, Les Goonies, Quand Harry rencontre Sally, Le Seigneur des Anneaux, Citizen Kane, Gremlins, et le Lego films, ainsi que tous les films DC de la dernière décennie, y compris Wonder Woman, Ligue de justice, et chaque Homme chauve-souris et Superman film des 40 dernières années.

Ils ont également dévoilé sa liste de Max Originals premium qui sera disponible pour les téléspectateurs sur JOUR UN. L’ardoise comprend la comédie scénarisée Aimer la vie, Avec Anna Kendrick; Documentaire de la sélection officielle de Sundance 2020 Au dossier; série de concours de danse de salon souterraine Légendaire; Craftopia, Hébergé par la sensation YouTube LaurDIY; le tout nouveau Looney Tunes Cartoons, De Warner Bros. Animation; et atelier de sésame Le spectacle pas trop tard avec Elmo.

Il offrira également une vaste sélection de titres de séries et de films acquis par des tiers qui comprendront du contenu des studios du 20e siècle. En raison d’un contrat existant que 20th Century Fox a conclu avec HBO il y a des années, ils ont accès à tous les films de 20th Century Studio jusqu’en 2021. Cela signifie des succès récents comme «Call of the Wild» et «Spies In Disguise», ainsi que d’autres nouveaux films. , sera disponible sur HBO Max avant de pouvoir migrer vers Disney +.

Dans cette capture d’écran d’un «Premier coup d’œil» à l’interface d’il y a quelques mois, qui montre deux films des studios du 20e siècle, «Le gamin qui serait roi» et «Le journal d’un gamin Wimpy: Dog Days».

HBO Max va être une autre énorme plate-forme d’abonnement pour les États-Unis, avec une énorme quantité de contenu et ce sera une concurrence majeure pour Hulu et Disney +.

HBO Max coûtera 14,99 $ par mois, ce qui est le même prix que le service de streaming de HBO et ceux qui sont déjà abonnés à HBO Now obtiendront HBO Max sans frais supplémentaires.

Obtiendrez-vous HBO Max?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

