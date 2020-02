Annonce de la fermeture de DisneyLife | À l’affiche Disney Plus

Disney a officiellement confirmé que DisneyLife s’achèvera le 23 avril, juste un mois après le lancement de Disney + au Royaume-Uni et en Irlande le 24 mars.

Sur le site Web d’aide officiel de Disney +, il indique:

Nous avons apprécié de vous présenter les histoires que vous aimez avec DisneyLife. Et pour nous assurer que nous pouvons offrir encore plus de divertissement incroyable à tous les membres de la famille, nous lançons notre nouveau service de streaming Disney + le 24 mars. Disney + accueillera les meilleures histoires du monde de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

DisneyLife ne sera plus disponible à partir du 23 avril 2020. Et votre abonnement actuel prendra automatiquement fin à votre prochaine date de facturation après le 23 mars 2020. Pour continuer à diffuser vos films et séries Disney préférés – et bien plus encore – profitez de notre offre d’une durée limitée * et précommande Disney + pour seulement 49,99 £ pour un an.

Veuillez noter que la transition de votre compte de DisneyLife à Disney + n’est pas automatisée. Vous devrez vous abonner à un abonnement Disney +. Lorsque Disney + sera mis en ligne le 24 mars 2020, vous pourrez télécharger l’application Disney + sur vos appareils préférés, créer un nouveau compte pour vous connecter et diffuser les histoires que vous aimez ainsi que de nouveaux originaux, en un seul endroit.

Précommandez maintenant et commencez à diffuser le 24 mars.

* Offre valable jusqu’au 23 mars 2020. Après quoi un prix standard de 5,99 £ par mois ou 59,99 £ par an s’applique. Thermes et conditions d’application.

Merci d’être un fidèle client DisneyLife.

Les utilisateurs de DisneyLife sont également informés du changement via l’application, via un message, des bannières en première page et des écrans contextuels.

Si vous êtes abonné à DisneyLife et que votre date de facturation est postérieure au 24 mars, le moment est peut-être venu de vérifier votre compte afin de ne pas vous retrouver avec DisneyLife et Disney + jusqu’en avril. À moins que vous ne souhaitiez tirer le meilleur parti des autres contenus tels que la diffusion en direct de sDisney Channel, la musique et les livres, qui ne seront pas disponibles sur Disney +.

Bien qu’il soit triste que DisneyLife ferme enfin ses portes, cela a donné aux abonnés des années de visionnage de contenu Disney, dont la plupart seront disponibles sur Disney +, en plus de nouveaux originaux comme The Mandalorian et Togo.

Êtes-vous triste de voir DisneyLife fermer?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.