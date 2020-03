Annonce de la fermeture du coronavirus d’Universal Studios Hollywood – / Film

Lorsque Disneyland a annoncé plus tôt dans la journée qu’il fermait ses portes pour la quatrième fois seulement afin de limiter la propagation du coronavirus, Universal Studios Hollywood est resté ouvert. Mais maintenant que ce parc a annoncé ses propres fermetures en raison de COVID-19 … bien qu’il essaie peut-être de mettre un point sur Disney en prévoyant de rouvrir quelques jours plus tôt que son plus grand rival.

Selon Variety, Universal Studios Hollywood fermera ses portes le 14 mars, le même jour que Disneyland et Disney California Adventure ferment temporairement leurs portes. Mais alors que Disney vise à rouvrir le 1er avril 2020, Universal Studios Hollywood a annoncé qu’il visait un 28 mars 2020 réouverture. Il semble frivole de penser aux décisions commerciales des entreprises lorsque des gens perdent la vie à cause de ce virus, mais avec le moment de cette annonce, je ne peux m’empêcher de me demander si les personnes qui dirigent Universal Studios Hollywood ont délibérément attendu que Disney fasse son annonce à propos de quand ils rouvriraient juste pour qu’Universal puisse obtenir un avantage concurrentiel en annonçant son ouverture un peu plus tôt.

«La santé et la sécurité des membres de notre équipe et de nos invités sont toujours notre priorité absolue», a déclaré un porte-parole d’Universal Studios cet après-midi. «Par prudence et en réponse aux conseils fournis par le ministère de la Santé publique de Californie, Universal Studios Hollywood fermera temporairement à partir du samedi 14 mars. Le parc à thème prévoit de rouvrir le 28 mars alors que nous continuons de surveiller la situation. Nous fournirons des mises à jour en temps opportun à mesure que les conditions évolueront. »

pic.twitter.com/OotgfoJTlD

– Universal Studios Hollywood (@UniStudios) 12 mars 2020

Plus tôt dans la journée, le gouverneur de Californie Gavin Newsom a suggéré que tous les rassemblements de plus de 250 personnes soient reportés ou annulés pour empêcher la propagation du coronavirus. Au départ, il a déclaré que cette suggestion ne s’appliquait pas à Disneyland et Universal Studios Hollywood, mais, peut-être face à tous les autres événements majeurs, festivals et sports fermés pour protéger la santé publique, les deux parcs ont finalement décidé d’annoncer que ils fermeront leurs portes.

“Tard hier soir, la Californie a mis en place une nouvelle politique sur les rassemblements de masse et a engagé des conversations approfondies avec Disney et d’autres entreprises sur la façon de le respecter”, a déclaré Newsom. «En utilisant cette politique, Disney a fait le bon appel dans l’intérêt de la santé publique et a accepté de fermer leurs parcs en Californie. Attendez-vous à plus d’annonces comme celle-ci sous peu. “

Walt Disney World reste ouvert en Floride et les parcs à thème du sud de la Californie comme LEGO Land, SeaWorld San Diego et Knott’s Berry Farm en Californie du Sud n’ont pas encore annoncé de fermeture… pour l’instant.

Articles sympas du Web: