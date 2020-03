Annonce de la mise à niveau de «NieR Replicant» pour PS4, Xbox One et PC

Alors, souvenez-vous de ce site Web NieR10e anniversaire? Il s’avère que dans le cadre de la célébration, nous aurons une version améliorée du premier jeu que l’Occident n’a jamais récupéré en 2010, Réplicateur NieR!

Le jeu a été révélé à travers une bande-annonce composée de concept art et de texte. Aucune date de sortie n’a été donnée, mais le titre arrivera sur PS4, Xbox One et Steam. Les piliers de la série sous la direction de Yoko Taro, du compositeur Keiichi Okabe et du producteur de Square Enix Yosuke Saito seront en charge du projet, avec le développement de la manipulation de Toylogic – un studio qui avait précédemment aidé au développement de Le mal intérieur.

Parlant avec Famitsu, selon Saito, NieR Replicant n’est pas considéré comme un remake ou un remaster, mais comme une “mise à niveau de version”. Les nouveaux ajouts / modifications au jeu original incluent:

une bande sonore réenregistrée, comprenant de nouvelles chansons

de nouveaux éléments pour les joueurs de retour

un nouveau personnage

dialogue entièrement exprimé, mais on ne sait pas si c’est strictement pour la version japonaise

NieR a été initialement lancé au Japon sous la forme de deux titres distincts en avril 2010. Replicant est sorti sur la PlayStation 3, tandis que la Xbox 360 a reçu une version baptisée Gestalt, qui est devenue la seule forme de jeu que l’Occident recevrait sur l’une ou l’autre plate-forme. Les deux jeux ont suivi le même plan d’histoire, mais sur des calendriers différents, et avec différentes versions de son protagoniste, Nier.

La suite, développée par Platinum Games NieR: Automates, lancé sur PlayStation 4 en février 2017, PC en mars 2017 et Xbox One en juin 2018.