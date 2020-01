Annonce de la série télévisée MacGruber pour le service de streaming de NBC

Le légendaire MacGruber. Ancien Navy SEAL, Army Ranger et Green Beret. A effectué six tournées dans Desert Storm, quatre en Bosnie et trois en Angola, en Somalie, au Mozambique, au Nicaragua et en Sierra Leone. Récipiendaire de seize coeurs pourpres, trois médailles d’honneur du Congrès, sept médailles présidentielles de bravoure et un départ serré pour l’Université du Texas, El Paso. Et maintenant, malgré une bombe au box-office à son actif, il a été recruté pour une toute nouvelle émission de télévision afin de poursuivre son héritage.

Annoncée aujourd’hui, NBC a hardiment déclaré qu’elle relance la marque MacGruber et fera une nouvelle série basée sur les exploits continus du meilleur soldat d’improvisation du monde pour son prochain service de streaming, Peacock. De toute évidence, Will Forte sera de retour pour jouer le rôle de héros titulaire, aux côtés de tâches d’écriture et de production exécutive. Et Jorma Taccone, un tiers de The Lonely Island et réalisateur du film MacGruber de 2010, dirigera, coécrira et coproduira le tout.

C’est assez surprenant, pour être honnête, mais certainement passionnant. Après tout, j’adore absolument Will Forte, et j’ai passé un bon moment avec son émission Last Man on Earth pendant, comme, deux saisons. Je suis aussi un énorme stan Hot Rod, car je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai ri si fort à une comédie hollywoodienne originale la première fois que je l’ai vue. Au moins, ils vont garder la prémisse et, euh, la tradition aussi, avec notre héros qui pourrit en prison depuis la dernière décennie.

Certes, ils vont probablement refondre le personnage de Kristen Wiig, car je doute qu’elle revienne bientôt à la télévision. Rappelez-vous quand elle allait être la grande percée de l’équipe SNL 2010? Mec, comme le temps passe vite. J’espère que Wonder Woman 1984 est bonne, spécialement pour elle, car elle est Cheetah et pas exactement connue pour être mauvaise.

Mais je m’égare. Je suis juste content que les succès cultes d’il y a des décennies (et MacGruber est la définition de hit culte) reçoivent des suivis auprès des personnes concernées. Maintenant, si seulement ils laissaient Half Baked tranquille.