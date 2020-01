Annonce de l’hôte de 2021 ballons

Des hôtes annoncés pour Ballons 2021 | Instagram

Tina Fey et Amy Poehler ils seront les hôtes de Golden Globes en 2021rapporté Divertissement ce soir.

L’annonce a été faite ce samedi lors d’une conférence de presse de la Association des critiques de télévision, une semaine après la dernière cérémonie menée par Ricky Gervais, qui a accueilli le prix de 2016 à 2020.

Fey et Poehler Ils ont dirigé la cérémonie trois années consécutives, de 2013 à 2015. Lorenzo Soria, président de l’Association, a déclaré que les présentateurs ont été sélectionnés pour leur sens de l’humour.

Nous avons hâte de revoir le duo dynamique “, a-t-il déclaré.

Tina Fey | Réforme

La date de la cérémonie de remise des Golden Globes 2021 Cela n’a pas encore été confirmé.

Pendant ce temps, la dernière édition du prix, qui a pris le tour numéro 77, a été un succès, avec une liste d’étoiles nominées pour les barrages qui représentent les meilleurs de l’industrie cinéma international ainsi que le petit écran.

Les catégories envisagées dans cinéma pour les gagnants, il y a ce qui suit: Meilleur film (drame), Meilleur film (comédie ou comédie musicale), Meilleur réalisateur, Meilleure actrice principale (drame), Meilleur acteur principal (drame), Meilleure actrice principale (comédie ou comédie musicale), Meilleur acteur principal (comédie ou comédie musicale), Meilleure actrice dans un second rôle, Meilleur acteur dans un second rôle, Meilleur scénario, Meilleur film d’animation, Meilleur film en langue étrangère, Meilleure bande originale et bien sûr Meilleure chanson originale.

en télévision les 11 meilleures œuvres dramatiques et musicales ont été récompensées, notamment: Meilleure série télévisée (dramatique), Meilleure série comique ou musicale, Meilleure mini-série ou téléfilm, Meilleure actrice de série dramatique, Meilleur acteur de série dramatique, Meilleure actrice TV (comédie musicale ou comédie), Meilleur acteur de télévision (comédie musicale ou comédie), Meilleure actrice dans une série, mini-série ou film pour la télévision, Meilleur acteur dans une série, mini-série ou film pour la télévision, Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm et Meilleur acteur de mini-série ou téléfilm.

