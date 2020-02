Annonce des acteurs de la série Netflix des Maîtres de l’Univers – / Film

L’animé Maîtres de l’univers La série de Mattel Television et Netflix vient d’annoncer sa distribution massivement empilée, et elle est pleine de grandes surprises. Le plus notable de tous: la série servira de réunion Batman: The Animated Series, comme les deux Mark Hamill (en tant que Skeletor) et Kevin Conroy (comme Mer-Man) font partie des doubleurs. Consultez la liste complète des acteurs de la série Netflix des Maîtres de l’Univers ci-dessous, puis parcourez votre maison en criant: «Par la puissance de Grayskull!»

Maîtres de l’Univers: Révélation, une nouvelle série animée He-Man de Netflix, Mattel Television et Kevin Smith, mettra en vedette les acteurs suivants:

Mark Hamill comme Skeletor

Lena Headey comme Evil-Lyn

Chris Wood comme Prince Adam / He-Man

Sarah Michelle Gellar comme Teela

Liam Cunningham comme Man-At-Arms

Stephen Root comme Cringer

Diedrich Bader comme King Randor / Trap Jaw

Griffin Newman comme Orko

Tiffany Smith comme Andra

Henry Rollins comme Tri-Klops

Alan Oppenheimer comme Moss Man

Susan Eisenberg comme Sorceress

Alicia Silverstone comme Queen Marlena

Justin Long comme Roboto

Jason Mewes comme Stinkor

Phil LaMarr comme He-Ro

Tony Todd comme Scare Glow

Cree Summer comme prêtresse

Kevin Michael Richardson comme Beast Man

Kevin Conroy comme Mer-Man

Harley Quinn Smith comme Ileena

Je ne sais pas qui sont bon nombre de ces personnages (Stinkor?), Mais c’est un casting impressionnant. Et la réunion de Mark Hamill et Kevin Conroy est certainement quelque chose qui mérite d’être excité. La série “se concentrera sur les scénarios non résolus des personnages emblématiques, reprenant là où ils s’étaient arrêtés il y a des décennies.” Kevin Smith sert de showrunner, tandis que Marc Bernardin (Château de Pierre), Eric Carrasco (Super Girl), Diya Mishra (Magic the Gathering), et Tim Sheridan (Reign of the Supermen) servent d’écrivains.

“Je ne peux pas croire la gamme de talents avec laquelle je peux jouer!” Smith a déclaré dans un communiqué. «L’incroyable casting étoilé que Rob David de Mattel et Ted Biaselli de Netflix ont assemblé pour notre série Masters of the Universe permettra à tout fan de He-Man de toujours de savoir que nous traitons ce dessin au sérieux et honorons le monde légendaire d’Eternia avec A- liste des talents! Chris, Sarah, Mark, Lena et les autres acteurs et actrices incroyables ont donné des performances si puissantes et réelles dans un spectacle qui présente un tigre vert géant parlant! Avec ces artistes fantastiques derrière nos personnages, il sera très facile de vous immerger dans les épées et la sorcellerie de notre feuilleton de science-fiction épique! “

