Annonce des détails de la bande originale de DisneyNature Dolphin Reef

Disney publiera la bande originale du film Disney + Original DisneyNature, Dolphin Reef, le vendredi 3 avril sur les plateformes numériques dont Amazon. Il sortira le même jour que le film arrive sur Disney +.

La bande originale présente une partition originale du lauréat d’un Oscar, Steven Price, qui a déjà travaillé sur Gravity, The World’s End, Our Planet, Suicide Squad et Baby Driver.

Voici la liste des titres de la bande originale de Dolphin Reef:

1. Un ensemble de règles différent (2:21)

2. Flook (3:32)

3. Le défi de la coquille de palourde (1:37)

4. Présentation des dauphins (2:48)

5. Le cauchemar de M. Mantis (2:34)

6. L’équipe Coral Clean Up (3:38)

7. La sécurité en chiffres (2:14)

8. Quand ils se rencontrent, c’est magique (2:01)

9. Il y a un trésor inattendu ici (1:34)

10. Évacuation du sable fin (2:22)

11. Descendez de ma pelouse (2:25)

12. Le grand concours a commencé (3:15)

13. La station de nettoyage (1:44)

14. Le plus fort des bossus (2:43)

15. Embuscade (4:09)

16. Poisson-lion au clair de lune (4:02)

17. La plus grande bouffée d’air (4:53)

18. Hydroplanage à grande vitesse (1:59)

19. Un tour très spécial (3:03)

20. Times of Crisis (5:47)

21. Echo tire un autre (2:50)

22. La goutte pulsatile de la mort (2:09)

23. Un excellent exemple (2:16)

24. En mer (1:59)

Êtes-vous impatient de Dolphin Reef?

