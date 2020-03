Annonce des détails du premier épisode de Disney Insider

De nouveaux détails ont été publiés sur la prochaine série, Disney Insider, qui arrive à Disney + le vendredi et est une docuseries qui emmène les fans derrière le rideau de The Walt Disney Company. La série ouvre le rideau de The Walt Disney Company comme jamais auparavant. Branchez-vous chaque semaine pendant que la série emmène les fans derrière des films, des parcs à thème, des destinations, de la musique, des jouets et plus encore. Chaque épisode propose trois histoires uniques qui capturent les moments magiques et la narration sincère qu’est Disney. Le spectacle partagera les histoires étonnantes de Disney et, grâce à son accès inégalé, les fans verront la vraie magie derrière tout ce qui est Disney.

La première saison comprendra 24 épisodes et sera abandonnée chaque vendredi.

Voici quelques images du premier épisode, qui incluent un aperçu de Pixar’s Onward, Stargirl et American Idol:

Disney Insider arrive à Disney + le vendredi 20 mars.

