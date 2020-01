Annonce des nominations aux BAFTA Film Awards

L’Académie britannique des arts du film et de la télévision a annoncé les nominations aux EE British Academy Film Awards en 2020, qui incluent de nombreux films Disney qui sont déjà sur Disney + ou qui seront ajoutés plus tard cette année, notamment The Lion King, Frozen 2 et Star Wars: La montée de Skywalker. 20th Century Fox a également remporté des nominations pour JoJo Rabbit et Ford Vs Ferrari (La Mans ‘66).

L’EE British Academy Film Awards a lieu le dimanche 2 février au Royal Albert Hall de Londres.

Au total, 39 longs métrages ont été nominés aujourd’hui. Les points saillants comprennent:

11 nominations pour Joker

10 nominations pour The Irishman et Once Upon a Time… à Hollywood

Neuf nominations pour 1917

Six nominations pour Jojo Rabbit

Cinq nominations pour Little Women, Marriage Story et The Two Popes

Quatre nominations pour For Sama, Parasite et Rocketman

Trois nominations pour Bombshell, Judy, Le Mans ’66 et Star Wars: The Rise of Skywalker

Deux nominations pour Bait

Une nomination pour chacun des longs métrages suivants: American Factory, Apollo 11, Avengers: Fin de partie, Une belle journée dans le quartier, Booksmart, Diego Maradona, The Farewell, Congelé 2, The Great Hack, Klaus, Knives Out, The Lighthouse, Le roi Lion, Maiden, Only You, Pain and Glory, The Personal History of David Copperfield, Portrait of a Lady on Fire, Retablo, A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon, Sorry We Missed You, Toy Story 4 et Wild Rose

Les courts métrages britanniques suivants ont été nominés: Azaar, Goldfish, Kamali, Learning to Skateboard in a Warzone (If You’s a Girl), The Trap, Grandad Was a Romantic, In Her Boots and The Magic Boat

Les films de Walt Disney Studios ont été nominés pour les films suivants:

Les nominations ont été annoncées par Ella Balinska et Asa Butterfield au BAFTA Piccadilly à Londres.

Pensez-vous que l’un de ces films gagnera un BAFTA?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

