Annonce des nouvelles dates et des premiers renouvellements d’Apple TV + [TCA 2020] /Film

Apple TV + a présenté des panneaux à la Television Critics Association pour la première fois depuis son lancement le 1er novembre. Deux des émissions figurant sur les panneaux ont déjà été renouvelées pour une deuxième saison avant leur première (tout comme certaines des émissions qui ont déjà a fait ses débuts sur le streamer), et Apple a annoncé des dates de première pour eux et quelques autres séries originales à venir.

Chris Evans, Josh Gad, Kristen Bell, Daveed Diggs, Rob McElhenneyet plus de stars dans les prochaines émissions Apple TV + Défendre Jacob, Central Park, Mythic Quest: Raven’s Banqet, et Accueil avant l’obscurité. Et vous pouvez tout savoir ci-dessous.

Annonce de la première de Chris Evans pour la défense de Jacob

Le premier projet de Chris Evans après Avengers: Fin de partie est le drame Apple TV + Defending Jacob. Basé sur le roman de William Landay, Evans incarne un procureur de district adjoint enquêtant sur un crime violent impliquant son propre fils. Michelle Dockery, Jaeden Martell, Cherry Jones, Pablo Schreiber, Betty Gabriel et Sakina Jeffey également star.

Défendre les premiers ministres de Jacob 24 avril avec trois épisodes, et de nouveaux épisodes sortent chaque semaine. La série limitée est dirigée par Mark Bomback et réalisé par Morten Tyldum. Evans et Tyldum ont également produit exécutif avec Rosalie Swedlin et Adam Shulman.

L’animation musicale de Central Park sera présentée cet été

Créateur de Bob’s Burgers Loren Bouchard a créé une nouvelle série musicale animée pour Apple TV +. Central Park présente les voix de Josh Gad, Kristen Bell, Daveed Diggs, Leslie Odom, Jr., Kathryn Hahn, Tituss Burgess et Stanley Tucci dans une version animée de Central Park à New York.

Central Park sortira cet été. Les critiques qui ont projeté les premiers épisodes ont déjà les chansons coincées dans leur tête. Si vous avez aimé l’épisode de Bob’s Burgers «Work Hard or Die Trying Girl», la musique de Central Park a une ambiance similaire, bien qu’elle puisse légitimement s’arrêter, car ce ne sont pas les élèves du primaire qui diffusent le spectacle.

Rob McElhenny et l’émission Apple TV + de Charlie Day obtiennent une deuxième saison

Le gang It’s Always Sunny in Philadelphia Rob McElhenny, Charlie Day, David Hornsby et Megan Ganz a créé la comédie Apple TV + Mythic Quest: Raven’s Banquet. McElhenney joue la tête d’un MMORPG dans un bureau plein de personnages loufoques joués par Murray Murray Abraham, Danny Pudi, Charlotte Nicdao, Ashly Burch, Jessie Ennis, Imani Hakim et Hornsby.

Mythic Quest: Raven’s Banquet en avant-première vendredi, 7 février et aura déjà une deuxième saison après les neuf premiers épisodes diffusés. Le personnage de McElhenny est définitivement un trou égoïste, donnant au spectacle une ambiance It’s Always Sunny, mais le spectacle attaque des cibles plus technophiles comme les critiques de jeux vidéo YouTube et les studios mo-cap.

Home Before Dark commence le 3 avril et obtient une deuxième saison

Le drame Apple TV + Home Before Dark stars Brooklyn Prince (The Florida Project) en tant qu’enfant détective, inspiré par la jeune journaliste d’investigation Hilde Lysiak. John M. Chu exécutif produit la série et a dirigé le pilote. Le spectacle sera présenté en première 3 avril avec trois épisodes, puis de nouveaux épisodes chaque semaine.

Apple a renouvelé Home Before Dark pour une deuxième saison afin que Hilde (Prince) ait plus de mystères à résoudre. Jim Sturgess, Adrian Hough, Jibrail Nantambu, Deric McCabe et Joelle Carter également star. Dana Fox et Dara Resnick montrer courir pendant Russell Friend et Garrett Lerner écriture et production exécutive. Les EP supplémentaires incluent Joy Gorman Wettels, Rosemary Rodriguez et Sharlene Martin.

Articles sympas du Web: