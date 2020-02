Annonce du casting de la nouvelle série d’horreur originale de Mike Flanagan

Le réalisateur et créateur de The Haunting of Hill House de Netflix, Mike Flanagan, apporte une nouvelle série d’horreur fantastique au service de streaming, Midnight Mass. annoncé. Ci-dessous, nous avons tous les acteurs confirmés pour la série, ainsi que tout ce que nous savons sur Midnight Mass jusqu’à présent.

Midnight Mass est une prochaine série d’horreur Netflix Original écrite, créée et dirigée par Mike Flanagan. La série d’horreur sera la quatrième fois que Flanagan produit du contenu pour Netflix, ou une cinquième fois si vous incluez l’anthologie The Haunting en tant que titres séparés. Trevor Macy et Jeff Howard travaillent aux côtés de Flanagan en tant que producteurs exécutifs, le premier d’entre eux ayant déjà travaillé avec Flanagan sur plusieurs projets. Les abonnés peuvent s’attendre à plus de projets de photos Flanagan et Intrepid grâce à l’accord pluriannuel que Netflix a conclu avec le réalisateur et le studio de production respectif.

Qui sont les acteurs de Messe de minuit?

Les acteurs suivants ont été annoncés pour jouer dans la messe de minuit:

Membre de RoleCastOù les ai-je vus / entendus auparavant? TBAKate SiegelHush | La hantise de Hill House | Gerald’s GameTBAHamish LinklaterLe grand court | Cuirassé | Fantastic FourTBAZach GilfordThe Purge: Anarchy | L’hiver dernier | DareTBAAnnabeth GishMystic Pizza | Nixon | Beautiful GirlsTBAMichael TruccoSuivant | Chut | Hunter KillerTBASamantha SloyanHush | Grey’s Anatomy | Pas d’épauleTBAHenry ThomasE.T. l’extra-terrestre | 11:14 | La hantise de Hill HouseTBARahul AbburiGood Game | Killer RansomTBACrystal BalintLe cercle Bletchley: San Francisco | Prison Break | Mech-X4TBAMatt BledelAltered Carbon | Mad Men | The Umbrella AcademyTBAAlex EssoeStarry Eyes | Docteur Sleep | Maison de LiesTBARahul KohliSupergirl | Joyeux anniversaire | iZombieTBAKristin LehmanLes Chroniques de Riddick | Le Loft | MotiveTBARobert LongstreetLa hantise de Hill House | Docteur Sleep | Le vieil homme et le pistoletTBAIgby RigneyBlue Bloods | Hors de ma zone de confortTBAAnnarah ShephardN / A

Les rôles des acteurs sont juste à être annoncés, mais nous nous attendons à en savoir plus dans un proche avenir.

Vous aurez vu de nombreux membres de la distribution de Midnight Mass dans les précédents titres de Mike Flanagan, car le réalisateur est connu pour avoir utilisé les mêmes acteurs à plusieurs reprises.

Quand commence le tournage de la messe de minuit?

Le tournage de la messe de minuit commencera le 16 mars 2020 et durera quelques mois, se terminant le 8 juillet.

2020 a déjà été une année très chargée pour Flanagan grâce à la deuxième saison de l’anthologie The Haunting. Le tournage de The Haunting of Bly Manor est en cours depuis fin 2019 et devrait se terminer le 25 février 2020.

Où se déroule le tournage?

Selon nos sources, le tournage aura lieu à Vancouver, au Canada.

Quelle est l’intrigue de la messe de minuit?

Le synopsis suivant a été fourni par Netflix:

La messe de minuit suit une communauté insulaire isolée qui vit des événements miraculeux et des présages effrayants après l’arrivée d’un jeune prêtre charismatique et mystérieux.

Avec combien d’épisodes la messe de minuit arrivera-t-elle?

Lorsque la messe de minuit a été annoncée pour la première fois, il a été confirmé qu’un total de 7 épisodes avait été ordonné.

Que pouvons-nous attendre de la notation parentale?

Comme Mike Flanagan est un réalisateur bien connu de thriller et d’horreur, nous pouvons nous attendre à ce que Midnight Mass ait une note R minimum.

Pour tout chrétien sans méfiance croyant qu’il s’agit d’un beau drame religieux, il faut se détourner rapidement.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Midnight Mass?

Il est encore trop tôt pour le dire, mais il est plus que probable que la messe de minuit arrivera sur Netflix en 2021. Nous nous attendons à voir The Haunting of Bly Manor arriver cet automne pour la programmation de Netflix Halloween.

Êtes-vous ravi de la sortie de Midnight Mass? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!