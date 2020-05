Annonce du nouveau bébé Yoda Funko Pop

Vous souvenez-vous quand Baby Yoda a conquis Internet et nous étions tous heureux? Quelques mois se sont écoulés, mais il semble que c’était il y a très, très longtemps. Toutes sortes de produits sont restés de la fièvre du petit Yoda qui a éclaté, dont certains assez effrayants et d’autres assez réalistes. Et il y avait aussi un grand Funko Pop qui est rapidement devenu le Funko le plus vendu de l’histoire. Et pour que personne ne manque plus de ce petit trois nouvelles figurines Pop sortiront.

Le nouveau Funko Pop de Baby Yoda recrée des souvenirs mémorables scènes de la première saison de The Mandalorian. Le premier d’entre eux est à partir de ce moment où le petit avale une grenouille:

Ce qui suit a été transformé en un mème après l’un des épisodes de The Mandalorian dans lequel le garçon prend sa soupe dans un bol tout en regardant le Mandalorian dans un combat.

Le dernier est de la collection spéciale de Funko “Moments” dans laquelle il recrée des scènes de séries et de films. Baby Yoda nous amènera le petit dans son berceau flottant accompagné de Mando pendant qu’ils traversent le désert à pied.

Les deux premiers coûteront 11 USD (environ 266 pesos mexicains) et seront livrés en juillet de cette année, tandis que le Funko Pop de la collection TV Moments sera disponible jusqu’en septembre au prix de 30 USD (environ 727 Pesos mexicains).

