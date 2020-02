Annonce du projet de publication “Star Wars: La Haute République”

Maintenant que Disney a terminé la “Skywalker Saga”, il y a eu beaucoup de spéculations sur l’endroit où Disney emmènerait la franchise, avec de nombreuses rumeurs de projets à venir se déroulant des années avant l’ère “Skywalker”. Et aujourd’hui, Lucasfilm a annoncé une toute nouvelle campagne d’édition intitulée “Star Wars: La Haute République”, qui se déroulera à une époque où la République Galactique et l’Ordre Jedi seront à leur zénith, environ 200 ans avant les événements de Star Wars: La menace fantôme.

Cette campagne comprendra plusieurs projets, notamment des romans pour adultes et jeunes adultes, des livres pour enfants et des bandes dessinées de divers éditeurs, dont Disney Lucasfilm Press, Del Rey, IDW Publishing et Marvel.

Ils ont spécifiquement déclaré que cette période sur la chronologie de Star Wars ne chevaucherait aucune des fonctionnalités ou séries filmées actuellement prévues pour la production, qui comprendra la série Disney +. Cela a été fait de cette façon pour donner aux créateurs une grande quantité d’espace pour raconter des histoires de Star Wars avec de nouvelles aventures et des personnages originaux. Cependant, si ces livres deviennent populaires, je ne serais pas surpris que ces histoires soient finalement racontées à l’écran via des films ou des séries Disney +, animées ou en direct.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

Michael Siglain, directeur créatif de Lucasfilm Publishing, a déclaré:

“Star Wars: La Haute République présente les Jedi comme nous avons toujours voulu les voir – en tant que véritables gardiens de la paix et de la justice. C’est une période optimiste et optimiste, lorsque le Jedi et la République Galactique sont à leur apogée. Mais bien sûr, dans cette nouvelle ère glorieuse, quelque chose de méchant vient de cette façon. Cette initiative offrira aux lecteurs, petits et grands, un nouveau coin de la galaxie à explorer à travers des histoires riches et significatives. De plus, les lecteurs apprendront ce qui fait peur aux Jedi. »

James Waugh, vice-président de Lucasfilm, contenu et stratégie de la franchise, a déclaré:

«C’était un âge d’or pour les Jedi, et aussi une période d’expansion galactique dans la bordure extérieure. Attendez-vous donc à ce qu’il y ait de riches histoires d’exploration; tracer la galaxie, rencontrer de nouvelles cultures et découvrir à quoi ressemblait la vie de pionnier dans la bordure extérieure. Il s’agit d’un incroyable bac à sable pour nos conteurs, à la fois dans l’édition et au-delà, et nous avons hâte de voir la grande fiction qu’ils y construisent “,

Les premiers livres et bandes dessinées devraient faire leurs débuts à Célébration de Star Wars Anaheim en août 2020 avec Star Wars: La Haute République: la lumière des Jedi, une énorme histoire interconnectée qui est racontée à travers différents formats par différents éditeurs.

Actuellement, Disney a plusieurs films et séries en développement, y compris des films sortis en 2022, 2024 et 2026, ainsi que d’autres titres non annoncés. Donc, si Disney dépense autant de temps et d’argent pour créer de nouveaux personnages, planètes et histoires pour cette nouvelle ère, il semblerait logique d’utiliser ces actifs pour d’éventuels projets à l’avenir. Cette ère est grande ouverte à l’exploration de Disney, tout en permettant à certains favoris des fans tels qu’un jeune Yoda d’apparaître.

Que pensez-vous de l’idée de la période «Haute République» et pensez-vous que ce sera quelque chose que Disney apportera à nos écrans à l’avenir?

