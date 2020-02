Annonce d’un nouveau film Silent Hill et Fatal Frame

Le réalisateur Christophe Gans a annoncé que prépare un nouveau film Silent Hill et un autre de Fatal Frame.

Nous recommandons également: Hideo Kojima et Konami se réconcilieraient pour terminer Silent Hills

Le cinéaste français spécialisé dans les films d’horreur et de fantasy a expliqué dans une interview pour le magazine Allocine, que le premier film se concentrera sur une ville américaine dirigée par le puritanisme, tandis que le second aura lieu au Japon.

Explique Gans:

«J’ai deux projets de films d’horreur avec Victor Hadida. Je travaille sur l’adaptation du jeu vidéo Project Zero (Fatal Frame). Le film se déroulera au Japon. Je ne veux surtout pas lui enlever son environnement de la maison hantée japonaise. Et nous travaillons également sur une nouvelle Silent Hill. Le projet sera toujours ancré dans cette ambiance de petite ville américaine dévastée par le puritanisme. Je pense qu’il est temps d’en faire un nouveau. »

Christophe Gans a réalisé l’adaptation de Silent Hill, Beauty and the Beast en 2014 et l’incroyable film culte Pact with Wolves. le réalisateur ne révèle pas de détails plus remarquables sur les deux projets. Mais nous serons attentifs à tout développement lié au terrifiant jeu vidéo.

.