Annoncer la disparition d’Ascenso MX

Mexico – Le président de la Liga MX, Enrique Bonilla, a confirmé la disparition d’Ascenso MX, en raison de la crise économique que connaît le monde après la pandémie de coronavirus Covid-19.

“Une assemblée a été convoquée pour établir le sauvetage de l’équipe d’Ascenso MX et pour cela, il a été convenu que des groupes de travail seraient créés auxquels participeraient les personnes impliquées dans un projet de travail avec un calendrier d’objectifs”, a déclaré Bonilla lors d’une vidéoconférence. .

Bonilla a indiqué qu’un accord avait été conclu pour éliminer la descendance et la promotion tandis que le projet de la nouvelle Ligue était consolidé, pendant au moins cinq ans.

De plus, il a noté que la saison 2020-2021 d’Ascenso MX s’était terminée, sans champion.

De plus, la règle des mineurs dans la #LigaMX est supprimée afin qu'elle soit mise en œuvre dans la nouvelle division pour l'édition 20/21, car elle tentera d'être un foyer pour les joueurs de football.

Un format de division sera créé qui vise à être un lit de semence. La règle mineure est donc éliminée dans la Ligue Mx.

“60 millions de pesos seront livrés aux 12 clubs, en plus de remettre le fonds de prévoyance, d’escompter les dettes en cas de litige et tout ce qui est en vigueur. 250 millions de pesos par an seront également alloués pour cinq saisons, 20 millions de pesos par club par an “, a indiqué Bonilla avec l’intention de faire face à la crise économique.

De plus, tous les clubs auront un audit permanent.

