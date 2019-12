Annoncez la deuxième saison de The Mandalorian pour 2020

Si vous nous avez encore vu The Mandalorian, vous manquez quelque chose de très grand. Au-delà du battage médiatique que Baby Yoda a éveillé, l'histoire écrite par John Favreau retrouve l'esprit de Star Wars que la dernière trilogie n'a pas réussi à transmettre, complètement, aux fans de la saga. Maintenant, le même créateur de la série vient d'annoncer que Disney + a renouvelé El Mandaloriano pour une deuxième saison.

John Favreau a partagé une image sur Twitter accompagnée d'un message disant "La saison 2 de The Mandalorian arrive à l'automne 2020":

Saison 2 de #TheMandalorian à venir à l'automne 2020 pic.twitter.com/8VQYLDMQ0V

– Jon Favreau (@Jon_Favreau) 27 décembre 2019

La vérité est que ce n'était pas pour moins, car la série s'est rapidement positionnée comme l'une des plus vues cette année et comme l'une des meilleures.

Selon le synopsis officiel de la série:

«Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier apparaît dans l'univers Star Wars. Le Mandalorien est situé après la chute de l'empire (Retour des Jedi) et avant la montée du Premier Ordre. Nous suivons les aventures d'un tireur isolé dans les limites de la galaxie et loin de l'autorité de la nouvelle république. »

La première saison de The Mandalorian se compose de 8 chapitres et met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Emily Swallow, Omid Abtahi, Nick Nolte et Giancarlo Esposito.

La série est disponible sur Disney +.

