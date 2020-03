Annulation de la conférence SXSW sur les problèmes de coronavirus

Le spectacle ne continuera pas.

South By Southwest, la conférence annuelle sur la technologie, le cinéma et la musique à Austin, au Texas, a été annulée en raison des préoccupations entourant l’épidémie de coronavirus. La décision, annoncée vendredi par les autorités de la ville, est intervenue deux jours seulement après que les responsables de la santé publique d’Austin ont déclaré que l’événement pouvait se dérouler comme prévu.

“Nous sommes ravis de partager cette nouvelle avec vous” Le spectacle doit continuer “est dans notre ADN et c’est la première fois en 34 ans que l’événement de mars n’aura pas lieu”, ont déclaré les organisateurs de SXSW dans un communiqué. «Nous travaillons actuellement sur les ramifications de cette situation sans précédent.»

La conférence et le festival de deux semaines, qui devait démarrer le 13 mars, ont attiré plus de 417 000 visiteurs de 106 pays et apporté 356 millions de dollars à l’économie d’Austin. Avant l’annonce, de nombreux participants s’étaient déjà retirés, notamment Twitter, Facebook, Apple et les principales maisons de disques.

SXSW explore déjà des options pour reprogrammer la conférence, ainsi que pour offrir une expérience virtuelle en ligne aux participants de 2020. “Nous continuerons à travailler dur pour vous offrir les événements uniques que vous aimez”, ont déclaré les organisateurs. “Bien qu’il soit vrai que notre événement de mars 2020 ne se déroulera plus de la manière que nous voulions, nous continuons de viser notre objectif – aider les personnes créatives à atteindre leurs objectifs.”

SXSW est la dernière victime du coronavirus. Plus tôt cette semaine, le Ultra Music Festival de Miami a été annulé et des artistes comme Mariah Carey, Khalid et BTS ont annulé des spectacles en conséquence. Tous les regards se tournent maintenant vers le prochain événement majeur, Coachella, qui se tiendra du 10 au 12 avril et du 17 au 19 avril à Indio, en Californie.

“Ce que nous entendons de Coachella, c’est que c’est en marche”, a déclaré un éminent directeur artistique à Forbes. “Mais nous avons déjà 1 à 2 millions de dollars de coûts de production dans le sens où l’artiste serait responsable de … nous ne trouvons aucune compagnie d’assurance qui couvrira nos risques d’annulation en raison de [coronavirus]. Je m’arrête de dépenser plus jusqu’à ce que nous voyions comment cela se passe. “