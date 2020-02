Annulé? Les fans deviennent fous de la possibilité de plus de saisons

Depuis l’été dernier, nous suivons le statut de Lucifer de Netflix. Si vous vous considérez comme un Lucifan avant et après que Netflix ait sauté dessus, alors vous savez où se situe l’histoire avant la saison cinq.

Pour ceux qui ne le savent pas, 2020 verra la série se terminer et raconter ses derniers adieux. Mais une nouvelle rumeur dit que les flammes infernales de Lucifer pourraient continuer à flamboyer au-delà de ce “dernier” épisode, et ces flammes sont légitimement attisées.

Tom Ellis, Laura German dans «Lucifer» | John P. Fleenor / Netflix

Le dernier buzz dit que «Lucifer» pourrait continuer

Un rapport de TVLine est devenu viral dans la communauté Lucifan car il indique que Netflix est en pourparlers avec Warner Bros.TV pour créer plus – en particulier une sixième saison – de la série très appréciée. Serait-ce vrai?

Les nouvelles se répandent comme une traînée de poudre que le studio essaie de régler quelque chose avec le streamer pour réaliser les rêves du public.

Deadline a confirmé plus tard la rumeur et les rapports selon lesquels les showrunners Ildy Modrovich et Joe Henderson sont en retrait pour un renouvellement, mais les négociations devraient s’intensifier pour eux et le casting de la série pour revenir.

Le point de vente indique que si tout se passe bien, la production pourrait commencer en septembre 2020. Étant donné que Lucifer était l’émission la plus diffusée en 2019 dans le monde, ce serait une bonne décision de la donner son feu vert.

Que disent les amoureux purs et durs de «Lucifer» à propos de la rumeur?

FOX a abandonné Lucifer après la saison trois et Netflix

ramassé pour un redémarrage de la saison quatre après une campagne de fans. Quand c’était

a annoncé que la cinquième saison serait la dernière de la série, de nombreux Lucifans sont

à travers quelque chose proche des cinq étapes du deuil, et a de nouveau lancé une pétition

pour sauver le spectacle de l’annulation.

Cela n’a apparemment pas fonctionné, et les téléspectateurs ont accepté les 16 épisodes

arc final et ont été préparés pour ses débuts. Par conséquent, des nouvelles d’une éventuelle poursuite

a envoyé des fans sur la lune.

Sur Reddit, l’équipage de Lucifer est prêt à voir plus de Tom Ellis dans un nombre infini de saisons, et d’autres appellent à des retombées mettant en vedette l’un de leurs favoris, notamment Maze, Trixie ou même Constantine.

Cependant, il est également à craindre que la saison cinq soit définie et qu’elle scelle tous les scénarios, ce qui rend difficile de tisser un scénario pour la saison six.

De nombreux changements sont en cours pour la cinquième saison de «Lucifer»

La saison cinq promet d’introduire de nouveaux personnages comme le papa de Lucifer, G-O-D lui-même ainsi que de ramener des vieux comme Eve.

Auparavant, nous avions signalé que d’autres nouveaux personnages rejoindraient la mêlée et le spectacle abordera également l’histoire d’amour persistante entre Lucifer et Chloé. Deckerstar est un rendez-vous!

Au cas où vous l’auriez manqué, cette dernière saison sera divisée en deux parties, diffusant des lots de huit épisodes chacun à des moments différents cette année. Pour commencer, Chloé et Maze tenteront de surmonter leur cœur brisé et Lucifer se réinstallera dans la vie du trône.

Une date de première officielle pour la saison cinq n’a pas encore été annoncée, mais avec la nouvelle qu’au moins une saison supplémentaire est une possibilité, les fans ont beaucoup à prévoir.