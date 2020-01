Annulé ou renouvelé? 10 émissions diffusées sur la bulle

Voici une bonne nouvelle concernant notre dernière mise à jour de renouvellement: aucune série CW n’est en danger d’être annulée. Plus tôt ce mois-ci, le réseau a repris toute sa programmation pour la saison 2020-21.

Mais les quatre réseaux de diffusion restants doivent encore suivre l’exemple de renouvellement anticipé de la CW, ce qui signifie qu’une douzaine de séries sur ABC, CBS, Fox et NBC restent vulnérables avant les annonces initiales de mai. Le sort d’une poignée de séries en difficulté a déjà été décidé (R.I.P., NBC’s Bluff City Law et Sunnyside), tandis que plusieurs autres sont quasiment certains de déménager sur le réseau MIA (Fox’s Almost Family and Flirty Dancing).

Les sept programmes représentés ici, cependant, sont largement sur la bulle. Et nous mentirions si nous disions que nous n’étions pas un peu inquiets. (OK, beaucoup de soucis).

Faites défiler la galerie ci-jointe – ou cliquez ici pour un accès direct – pour obtenir le dernier contrôle de température sur les sept séries in limbo, puis appuyez sur les commentaires avec une réponse à cette question: laquelle tirez-vous le plus?

