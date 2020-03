‘Another Life’ Saison 2: Date de sortie de Netflix et ce que nous savons

Malgré des critiques très mitigées, Another Life a été renouvelé pour la saison 2 par Netflix et devait reprendre le tournage en mars 2020, comme pour toutes les autres productions Netflix Original, mais cela a maintenant été retardé. Voici ce que nous savons de la saison 2 de Another Life.

Another Life est une série de science-fiction Netflix originale créée par Aaron Martin. La série met en vedette le héros de Battlestar Galactica Katie Sackhoff et la star de Hellboy Selma Blair. Comme beaucoup des derniers originaux de Netflix, Another Life a été tourné en 4K, mettant en valeur la technologie dont Netflix dispose pour créer les plus beaux spectacles.

L’astronaute Niko Breckinridge conduit une équipe d’astronautes dans l’espace à la recherche d’une vie intelligente. Leur mission est de trouver la source d’un mystérieux artefact extraterrestre qui est apparu sur Terre. Au cours de leur mission, l’équipage fait face à un danger sans précédent sur ce qui pourrait être un aller simple

Un autre statut de renouvellement de Netflix pour la saison 2 de Life

Statut de renouvellement officiel de Netflix: Renouvelé (Dernière mise à jour: 29/10/2019)

Cela a pris deux mois, mais nous avons eu la confirmation improbable qu’une autre vie a été renouvelée pour une deuxième saison!

Dans le cas de Another Life, un public engagé était probablement la clé pour obtenir l’émission une autre saison. Katee Sackhoff a également confirmé la deuxième saison sur Twitter peu de temps après que Netflix a annoncé la nouvelle.

I have the most exciting news! Another Life is coming back for Season 2 on @Netflix! Can’t wait to see you all back in space❤️❤️👽🚀 #AnotherLife @NXOnNetflix pic.twitter.com/PUSFwJbIuF — Katee Sackhoff (@kateesackhoff) October 29, 2019

À quoi s’attendre de la saison 2 de Another Life

Il y a de nombreuses questions auxquelles il faut répondre au cours de la deuxième saison. Après avoir découvert que les Achaia sont hostiles et sont déterminés à détruire ou à asservir la race humaine, seul l’équipage du Salvare connaît les intentions de la race extraterrestre.

Même après avoir sauvé le Zakir de l’artefact qui détruisait leur planète, l’équipage du Salvare ne pouvait que rester là et regarder comme leurs nouveaux alliés extraterrestres étaient effacés par l’Achaïe. Ce sera une course contre la montre pour eux de retourner sur Terre mais avec les Terriens célébrant faussement les Achaïens sont pacifiques, ils risquent d’être détruits ou jamais asservis.

Il y a aussi la question du nouveau A.I William créé accidentellement. Est-elle pacifique ou est-elle également déterminée à tuer l’équipage du Salvare? Encore une fois, de nombreuses questions qui nécessitent de nombreuses réponses.

Comment les abonnés et les critiques ont-ils réagi à Another Life?

La série de science-fiction a toujours été aléatoire, quel que soit le réseau qui a aidé à produire la série. Mais quand ils sont bons, ils sont généralement fantastiques, mais comme pour les premières impressions de Another Life, les fans et les critiques n’ont pas été impressionnés.

Au moment d’écrire ces lignes, la série avait une note de 4,8 / 10 sur IMDb, 33% sur Metacritic et un score pourri de 6% sur Rotten Tomatoes.

Bien sûr, les critiques ne sont pas toujours les meilleurs pour se faire une opinion sur la série, nous avons donc consulté Twitter pour voir comment les abonnés ont réagi:

Fin de l’épisode 1 et je suis OUT #Anotherlife pic.twitter.com/Z7bSCtgKH7

– Pedro Forever (@ PForPedroX23) 25 juillet 2019

Donc, je suis à cinq minutes de la nouvelle série Netflix Another Life et j’ai déjà grincé des dents à plusieurs reprises. Cela n’augure rien de bon.

– BΞN LΞFFLΞR (@BenLeffler) 25 juillet 2019

Eh bien, je l’ai fait 25 minutes dans le terrible nouveau spectacle de Netflix Another Life, avant de décider que ma vie actuelle est trop courte pour regarder ces ordures

– Geoff Johnston (@Midnightxpress) 25 juillet 2019

Comme vous pouvez le voir, certains abonnés ne se sont pas très bien rendus à l’émission.

Bien que Katie Sackhoff n’ait pas répondu directement aux critiques de la série, elle s’est adressée à Twitter pour exprimer sa gratitude pour une critique positive de la série.

C’est une bonne critique! Ils obtiennent totalement le spectacle et ce que nous voulions créer! @nowtoronto 25 25 juillet @netflix https://t.co/r1tgIZQU6t

– Katee Sackhoff (@kateesackhoff) 23 juillet 2019

Another Life Saison 2 Netflix Date de sortie et calendrier de production

Le tournage de la première saison s’est déroulé sur quatre mois en 2018, d’août à novembre respectivement.

La saison 2 devait commencer le tournage en mars 2020 (selon ProductionWeekly), le tournage se déroulant à nouveau à Vancouver, au Canada.

Cependant, comme pour les nombreuses autres productions Netflix Original, Another Life saison 2 a été officiellement reportée. Aucun détail sur le moment précis où la production reprendra, les États-Unis et le Canada semblent maintenant être bloqués pendant plusieurs mois, donc ce ne sera peut-être pas avant l’été.

Dans les deux cas, nous ne pouvons pas imaginer que la saison 2 de Another Life fasse son chemin sur Netflix jusqu’à au moins 2021.

Aimeriez-vous voir une autre saison de Another Life? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!