Ant Clemons arrive avec son premier projet “HAPPY 2 BE HERE”

Des mois après ses débuts avec sa chanson “4 Letter Word”, Ant Clemons a enfin livré son projet HAPPY 2 BE HERE attendu, abandonnant huit pistes au total avec des apparitions de Timbaland, Pharrell Williams et Ty Dolla $ ign sur l’effort maigre.

Timbo ajoute sa touche via la production avec d’autres noms derrière les planches dont The Stereotypes. Dans l’ensemble, t marque une sortie solide d’un talent prometteur. Après des années dans les coulisses, en tant que collaborateur de premier plan de Kanye West, Clemons est en train de passer à son propre travail solo et les résultats n’ont jusqu’à présent rien de moins qu’impressionnants. Il constitue un ajout rafraîchissant au paysage de R & B tel qu’il est.

Profitez de HAPPY 2 BE HERE ci-dessous.

