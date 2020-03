Ant Farm est-il sur Disney Plus? Comment regarder une sitcom pour adolescents américains en ligne – HITC

FOURMI. Ferme initialement diffusée sur Disney Channel.

Disney Plus est enfin disponible au Royaume-Uni, environ quatre mois après son lancement de l’autre côté de l’Atlantique.

Certains diraient que le moment est parfait, coïncidant avec une période pendant laquelle de nombreuses personnes travaillent à domicile ou pas du tout au milieu de la crise sanitaire mondiale en cours.

Une des émissions que certains téléspectateurs britanniques espéraient voir était A.N.T Farm, la sitcom pour adolescents américaine qui a été diffusée à l’origine sur Disney Channel entre mai 2011 et mars 2014.

Ses acteurs incluent China Anne McClain (Tyler Perry’s House of Payne) dans Chyna Parks, Sierra McCormick (Supernatural) dans Olive Doyle, Jake Short (Lab Rats: Elite Force) dans Fletcher Quimby, Stefanie Scott (Insidious: Chapter 3) dans Lexie Reid , Carlon Jeffery (Cloud 9) comme Cameron Parks et Aedin Mincks (Ted) comme Angus Chestnut.

Mais sera-t-il disponible?

HITC Culture a la réponse ci-dessous…

Ant Farm est-il sur Disney Plus?

Oui. Selon The Independent, A.N.T. Farm est l’une des nombreuses émissions qui seront disponibles pour les téléspectateurs britanniques sur la chaîne nouvellement lancée (dans ce pays).

Chanson thème Ant Farm: Chine Anne McClain et paroles

La fourmi. La chanson thème de la ferme, Exceptional, est interprétée par nul autre que China Anne McClain, l’actrice derrière le personnage principal de la série Chyna Parks.

Les paroles sont les suivantes:

Doo doo, doo doo, doo doo.

Whoa!

Tout le monde a son truc,

Quelque chose de différent que nous apportons tous

Ne les laissez pas couper vos ailes,

Vous l’avez, vous l’avez.

Nous sommes en feu et nous brûlons de manière extraordinaire.

Trois cent soixante-cinq jours

Nous l’avons, nous l’avons!

Vous pouvez le rêver, vous pouvez l’être,

Si vous le ressentez, vous pouvez le croire!

Parce que je suis, vous êtes, nous sommes: exceptionnel. Exceptionnel.

Ouais je suis, tu es, nous sommes: Exceptionnel. Exceptionnel.

Oooh, ooh ohh, ooh ohh. Woooooo

Comment obtenir Disney Plus au Royaume-Uni

Inscrivez-vous à Disney Plus en ligne ou via l’application.

Cela vous coûtera 5,99 £ par mois ou 59,99 £ pour toute l’année, bien que vous puissiez commencer par un essai gratuit de sept jours si vous n’êtes pas tout à fait convaincu.

En plus de Disney, il y a du contenu de Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Et en plus de pouvoir créer sept profils différents, les abonnés peuvent ajouter dix appareils différents à leur compte Disney Plus et diffuser sur quatre écrans à la fois.

