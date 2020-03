Ant-Man 3 aurait présenté un méchant que les fans attendaient de voir

Ant-Man 3 est en route. Comme révélé en octobre dernier, le réalisateur Peyton Reed revient à la barre du troisième volet de la trilogie, avec Paul Rudd, Evangeline Lilly et Michael Douglas reprenant tous leurs rôles. Il ne fait aucun doute que cela reprendra beaucoup de fils d’intrigue des deux derniers films, mais il devrait également introduire de nouveaux personnages majeurs dans le MCU. Y compris un méchant préféré des fans qui fera sa première apparition en direct dans le film.

En août dernier, We Got This Covered vous a annoncé que nul autre que MODOK (Mental Organism Designed Only for Killing) n’apparaîtrait dans She-Hulk. Nous avons maintenant reçu des informations mises à jour, qui nous disent que, alors que le génie maléfique à tête géante sera en effet un camée dans la série Disney Plus, il jouera un rôle beaucoup plus important dans Ant-Man 3. Les plans pourraient toujours changer, bien sûr, mais nous avons des raisons de croire que ces informations sont exactes dans la mesure où elles nous parviennent via les mêmes sources qui nous ont dit que les spectacles de She-Hulk et Mme Marvel étaient en route vers D + avant leur annonce officielle.

Pour clarifier, cependant, nous ne disons pas que MODOK sera le méchant principal d’Ant-Man 3. Comme nous l’avons déjà signalé, ce rôle sera rempli par le mystérieux Bienfaiteur. Le bienfaiteur a été référencé pour la première fois dans Ant-Man and the Wasp en tant que sponsor des transactions du marché noir de Sonny Birch et ils seront finalement révélés être un autre ennemi emblématique des bandes dessinées – probablement Norman Osborn ou Doctor Doom. On ne sait pas actuellement comment MODOK s’intègre dans l’intrigue du Bienfaiteur, mais sans aucun doute, d’autres choses apparaîtront bientôt.

Comme les fans le savent, MODOK est le leader de l’AIM dans les bandes dessinées, l’organisation ayant déjà été introduite dans le MCU dans Iron Man 3, quand Aldrich Killian en était responsable. Au lieu de la cellule terroriste qui se trouve sur la page, AIM était un groupe de réflexion scientifique approuvé par le gouvernement dans ce film, vous pouvez donc voir comment MODOK pourrait entrer en collision avec le patron de Pym Industries, Hank Pym et sa famille.

Ant-Man 3 devrait commencer la production en janvier 2021, avec une date de sortie très probable en 2022.