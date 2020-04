Ant-Man 3, connaît les premiers détails du film attendu | Instagram

Le film tant attendu Ant-Man 3 Il se rapproche de la réalité après une longue attente, nous allons donc vous présenter le premiers détails révélé par Marvel Studios.

Une nouvelle qu’ils ont récemment donnée est que Jeff Loveness a été choisi pour être le scénariste de ce troisième opus, qui est connu pour son travail sur Rick & Morty.

En tant que réalisateur est à nouveau Peyton Reed, qui était dans les deux autres productions précédentes: Ant-Man y Ant-Man et la guêpe.

Le contrat entre Marvel et le scénariste a été conclu quelques jours avant le les studios fermeront en raison de la quarantaine, tel que rapporté par le Hollywood Reporter.

Marvel Studios veut garder le combinaison d’humour et d’action qui caractérise ce super-héros dans l’univers cinématographique Marvel.

Une autre nouvelle nouvelle est que Paul Rudd fera revivre Scott Lang, mieux connu sous le nom de Ant-Manet Evangeline Lill rejouera Hope Van Dyne.

Il est dit que les plans originaux de Marvel Studios devaient inclure le Fantastic Four dans le film. Cependant, ils ont abandonné cette idée pour inclure une incarnation de la Young Avengers.

On s’attend à ce que cette nouvelle tranche soit aussi réussie que les deux autres, car Ant-Man avait un budget de 160 millions de dollars et de gros gains au box-office; Ant-Man eu 500 millions de dollars y Ant-Man et la guêpe autres 662 millions.

Le film est un grande promesse pour les fans de la saga puisqu’ils seront présentés à des personnages jamais vus auparavant au milieu.

Jusqu’au moment il es inconnu peu importe le titre et l’intrigue d’Ant-Man 3, ainsi que son date de sortie, mais The Hollywood Reporter a signalé que le tournage du nouveau film pourrait avoir lieu fin 2020 et être ouvert dans les cinémas cette année. 2022.

