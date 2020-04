Ant-Man 3 décroche Rick et Morty Scribe à Pen Script

Ant-Man 3 décroche le scribe de Rick et Morty pour un script

L’Univers cinématographique Marvel plonge dans la salle de l’écrivain sauvage de Rick et Morty encore une fois que Jeff Loveness a été tapé pour écrire le script du troisième volet très attendu de la L’homme fourmi franchise, selon The Hollywood Reporter.

Des sources rapportent que l’accord de Loveness a été conclu juste avant la fermeture d’une grande partie d’Hollywood au milieu des problèmes de santé mondiaux et que l’auteur a déjà commencé à travailler sur le script. Obtenir le script en cours de développement si tôt serait à la hauteur du calendrier qui a été suggéré jusqu’à présent par les stars Michael Douglas (La méthode Kominsky) et Michael Peña (Fantasy Island), qui ont tous deux déclaré récemment que le tournage devrait commencer vers janvier 2021, Peyton Reed ayant accepté de revenir en tant que réalisateur en novembre.

En plus d’avoir travaillé sur la comédie animée à succès Adult Swim Rick et Morty, Loveness a travaillé dans le domaine de la comédie pour Jimmy Kimmel Live! et The Onion News Network, en plus d’avoir une expérience de bande dessinée ayant écrit des histoires centrées sur divers personnages, notamment Spider-Man, Groot et Nova. Il devient le deuxième scribe de la salle de l’écrivain à rejoindre le MCU après que la gagnante des Emmy de “Pickle Rick” Jessica Gao a été embauchée comme scénariste principale sur Disney + She-Hulk série en novembre.

Vraisemblablement, Paul Rudd et Evangeline Lilly reprendront leurs rôles respectifs en tant que Ant-Man et la guêpe. La paire a récemment prêté sa voix à la Avengers: Contrôle des dommages Expérience VR. Les deux personnages faisaient également partie de Avengers: Fin de partie, bien que Scott Lang de Rudd ait eu le plus grand rôle. Ce film a notamment présenté Emma Fuhrmann en tant que fille désormais adolescente de Scott, Cassie Lang.

Dans les bandes dessinées, Cassie a finalement acquis ses propres pouvoirs de changement de taille et a pris les noms de code Stature et Stinger. Mais si Reed veut garder le nom de la série de films, nous suggérons Ant-Man, la Guêpe et la Géante-Fille comme titre.

