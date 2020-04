Ant-Man et l’étoile de guêpe ont offert un rôle principal dans le redémarrage de Resident Evil

Resident Evil est sur le point de faire un grand retour cinématographique dans un avenir proche.

Les fans de la série d’horreur de survie bien-aimée de Capcom en seront probablement déjà conscients, bien sûr, mais au-delà du fait qu’un autre coup de couteau dans la propriété se prépare actuellement, nous ne savons pas grand-chose à quoi s’attendre. James Wan et Johannes Roberts étaient initialement attachés au projet en tant que producteur et scénariste / réalisateur respectivement, avant que Wan ne quitte la photo pour aller travailler sur un autre renouveau du jeu vidéo cinématographique (voir: Mortal Kombat).

Roberts, cependant, reste à bord et a promis que le film collerait étroitement au matériau source. Malheureusement, nous n’avons toujours pas reçu de détails officiels ni même de confirmation ferme sur les personnages qui apparaîtront à l’écran. Jusqu’à présent, c’est.

L’Illuminerdi annonce ce soir qu’Ant-Man et la star de Wasp Hannah John-Kamen se sont vu offrir le rôle principal de Jill Valentine, tout en confirmant que Kaya Scodelario s’est vu offrir le rôle de Claire Redfield, quelque chose que We Got This Covered vous a d’abord dit il y a quelques mois.

Pendant ce temps, The Illuminerdi mentionne également que Albert Wesker et Chief Irons seront inclus, ce que nous vous avons dit une fois de plus en février. Et enfin, le point de vente note que Jill sera “un point focal majeur de la franchise dans les prochains versements”, ce qui signifie que nous pouvons nous attendre à voir quelques suites et que le personnage préféré des fans y jouera un grand rôle.

Mais dites-nous, pensez-vous que Hannah John-Kamen a ce qu’il faut pour donner vie à Jill Valentine Resident Evil? Ou pensez-vous que quelqu’un d’autre devrait participer? Comme, par exemple, Abigail Breslin, à qui le rôle a été initialement proposé, mais qui est décédé depuis? Sonnez ci-dessous et faites-le nous savoir.