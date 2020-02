Antena 3 a rejeté la première édition de «l’Opération Triomphe», qui devait être présentée par Bertín Osborne

Le groupe musical Camela s’est rendu ce vendredi 7 février chez Bertín Osborne dans «Ma maison est à toi», le programme d’interview diffusé par Telecinco où il y avait aussi d’autres invités tels que Nieves Herrero, El Arrebato et Andy et Lucas, entre autres. Dans la cuisine, ils ont parlé de différents projets qui n’ont pas été réalisés, comme une éventuelle collaboration entre Camela et Andy et Lucas. C’est alors que Bertín révéla qu’Antena 3 n’approuvait pas à l’époque la première édition de l’Opération Triomphe. ni à lui comme maître de cérémonie.

Andy et Bertín Osborne dans «Ma maison est à toi»

Le présentateur et chanteur dit qu’il a été proposé de diriger la première saison de la désormais célèbre émission de téléréalité Gestmusic: “Ils m’en parlent et je dis que c’est une balle. Ensuite j’arrive à la chaîne où je travaillais et ils me disent qu’ils ne le voient pas. Je leur ai dit de mettre des lunettes“Il ne faut pas oublier qu’au cours de ces années, Bertín Osborne était étroitement lié au réseau privé, où il présentait des programmes tels que” Starfall “,” Ces petits fous “ou” Vous cherchez une star “, tous du même producteur de ‘OT’.

“Il a été acheté par une autre chaîne de concurrents et emporté”, dit la télévision. Comme, en fait, cela s’est produit. La première édition du format a été créée à la télévision espagnole en 2001 et présentée par Carlos Lozano, devenant un succès sans précédent. “Je lui ai dit (qui avait rejeté le programme) que je sais s’il avait déjà acheté les lunettes et qu’ils ne m’ont plus renouvelé. Pour l’avoir dit en public, ils m’ont jeté dehors“il regrette.

Telecinco oui qui a tenté la chance

Bien qu’Antena 3 ait raté l’occasion, Telecinco a tenté sa chance avec ‘Operation triumph’, une chaîne dans laquelle elle a eu un très bon succès. Cependant, sa dernière édition en privé ne s’est pas très bien passée, comme l’a confié Josep Maria Mainat, l’un des parents du format, dans une interview à FormulaTV. Selon lui, ce n’est pas la faute du programme, mais la façon dont il a été traité. Cependant, il préfère ne pas supprimer une grande partie du passé et rester dans le présent.

.