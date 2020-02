‘Antena 3 noticias’ (14,7%) monte et reprend le leadership en janvier contre ‘Informativos Telecinco’ (14,2%)

Janvier a pris fin et il est temps d’analyser comment les nouvelles ont fonctionné au cours du premier mois de l’année, grâce au rapport préparé par Berlovento. La chose la plus remarquable, en termes d’espaces d’information, est que Antena 3 a retrouvé le leadership que Telecinco avait au cours des derniers mois. Ainsi, nous observons que «Antena 3 news» dépasse les deux millions de téléspectateurs et vise une moyenne de 14,7% (+0,6), faisant «Telecinco News tomber à la deuxième place avec 14,2% de moyenne (-0,7). Ils sont suivis de 1 avec une moyenne de 12,9% (+0,3) et LaSexta, qui pointe à 10,3% avec une hausse d’un point.

Sandra Golpe, dans «Antena 3 Noticias 1»

Si nous passons par des bandes, ‘Antena 3 noticias 1’ maintient le leadership dans le bureau du lundi au vendredi, améliorant d’un demi-point et enregistrant 18,1%. De cette façon, Sandra Golpe ajoute 24 mois en tant que leader dans le bureau. En deuxième place dans cette bande est «Informational Telecinco 15:00» avec 14,6% (-0,6) et est suivi par «Telediario 1» avec 13,2%, en hausse de +0,3 point. En revanche, ‘laSexta news 14h’ progresse de +0,8 point et signe 13,9%.

Quant au strip de la nuit, ‘Informational Telecinco 21:00’ (14,6%) maintient le leadership, bien qu’il baisse de -0,6 point, et ‘Antena 3 news 1’ passe d’une troisième à une deuxième position avec 13,1% (+0,3). Donc, ‘News 2’ tombe à la troisième place avec 12,6%, mais progresse toujours de +0,1 point. Il progresse également dans ce strip ‘laSexta news 20h’, qui pointe à 9,2% (+0,8).

Les données du week-end

Le 1 et Telecinco signent des liens techniques le week-end sur la table et la nuit. «Informaciques Telecinco Weekend» marque 14,3% sur le bureau contre 14% sur «Newspaper weekend», mais seulement 13 000 spectateurs sont démontés. La nuit, celle de La 1 pointe 12,1% et gagne en spectateurs Telecinco et ses 12,3%, mais la différence n’est que de 22 000. ‘Antena 3 news weekend’ continue à la troisième place les samedis et dimanches bien qu’il augmente de + 0,9% et +1,2 points dans chacune des deux bandes, comme ‘laSexta weekend news’, qui en le bureau augmente de +1,3 points et la nuit de +0,4.

