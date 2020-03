‘Antena 3 noticias’ (15,4%) continue de croître et obtient un point pour ‘Informativos Telecinco’ (14,4%)

Après qu’en janvier, «Antena 3 noticias» a repris la direction de l’actualité, au mois de février non seulement maintient la première place et dépasse 2 millions de téléspectateurs, mais augmente également de +0,7 point pour pointer une moyenne de 15,4%. Cela se reflète dans le Windward Report dans son analyse du mois, qui reflète également la légère augmentation de +0,2 point de ‘Telecinco News’, qui arrive en deuxième position avec 14,4%. De son côté, ‘Telediario’ perd -0,8 point à 12,1% et ‘laSexta noticias’ rapporte -0,3 point et marque 10%.

Mónica Carrillo et Matías Prats, de ‘Antena 3 weekend news’

En se concentrant sur chaque bande, le bureau du lundi au vendredi est dirigé par «Antena 3 news 1», qui augmente à nouveau et atteint 18,8% (en croissance de +0,7 point). Cela fait 25 mois de suite que Sandra Golpe reste en première place. Ils sont suivis par «Informational Telecinco 15:00» (14,6%), qui reprend les données par rapport à janvier, tandis que «Telediario 1» perd -0,7 point à 12,5%. ‘laSexta noticias 14h’ croît à nouveau et atteint 14,3% (+0,4).

Dans la bande de nuit du lundi au vendredi, il reste en première position ‘Informational Telecinco 21:00’ avec 14,6%, répétant les mêmes données en janvier et suivi de ‘Antena 3 news 2’ avec 14%, en amélioration de +0,9 point. De son côté, ‘Telediario 2’ (12%) reste en troisième position et rapporte -0,6 points, tandis que ‘laSexta noticias 20h’, quant à lui, obtient 9% (-0,2).

Le week-end se répète les dirigeants

Ouais pendant la semaine Queen Antena 3 sur le bureau et Telecinco la nuit, la même chose se produit le week-end. Le week-end d’actualités Antena 3 (15,5%) mène du lundi au vendredi, suivi du week-end «Informational Telecinco» (14,7%), du «week-end des journaux» (12,9%) et des actualités laSexta. week-end »(9,6%). Les samedis et dimanches proviennent de Telecinco (13,3%) et sont suivis par Antena 3 (11,7%), La 1 (10,9%) et LaSexta (7,7%).

.