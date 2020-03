Antena 3 paralyse ‘El hormiguero’ et fait sa première dans sa bande ‘Especial Coronavirus’ avec Vicente Vallés

* En développement

La crise des coronavirus modifie complètement les grilles de télévision, donnant plus d’espace aux espaces d’information, ceux-ci étant les plus demandés par le public. Le dernier changement par rapport à la programmation habituelle a été déterminé par Atresmedia, paralysant les émissions de «El hormiguero» pour faire place à des livraisons spéciales sur COVID-19.

Pablo Motos et Vicente Vallés

Atresmedia a communiqué que pour l’actualité, la chaîne diffusera du lundi au jeudi à partir de 22 heures sur “Special Coronavirus”, présenté par Vicente Vallés avec différents experts. Ce changement devient effectif à partir de la même nuit du lundi 16 mars, lorsque ce nouvel espace de nouvelles commence qui sera quotidien du lundi au jeudi.

Les experts collaborateurs qui sont avec Vicente Vallés dans «Special Coronavirus» seront médecins, chercheurs, épidémiologistes, sociologues, psychologues et économistes, ainsi que des experts dans d’autres domaines différents qui analyseront tout ce qui s’est passé quotidiennement concernant la pandémie de coronavirus et l’état actuel de l’alarme en Espagne.

Les mesures de «El hormiguero»

Les choses changent d’un jour à l’autre avec cette situation et c’est ainsi que «El hormiguero» a pu en faire l’expérience. Mardi 10, le programme Pablo Motos a reculé son idée initiale et a choisi de faire le programme sans public comme mesure de prévention. Le même jeudi, Roberto Carlos a annulé sa visite en tant qu’invité car il était en quarantaine. Et le programme a dit au revoir jusqu’à la semaine suivante, sans savoir que ce ne serait pas le cas, car désormais le programme et ses fourmis restent chez eux.

