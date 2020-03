Antena 3 prépare «Dettes et déceptions», une série humoristique créée par Daniel Écija

Depuis que “ Là-bas ” a pris fin, Antena 3 n’a plus de séries comiques en prime time. Cependant, ils sont prêts à changer cette situation et c’est pourquoi ils préparent «Benidorm» depuis un certain temps et maintenant on sait que Ils préparent un grand pari d’humour qui sortira bientôt et promet de donner de grands moments Au public.

Daniel Écija

Cette série préparée par Atresmedia a pour nom provisoire «Dettes et déceptions», selon le rapport de 20 minutes. et a confirmé FormulaTV. En outre, le créateur de la série est un sceau de garantie, car il est Daniel Écija, à travers sa société de production Good Mood, qui est en charge de ce projet. Avec Montse García, les deux agiront en tant que producteurs exécutifs avec une équipe de script composée de Daniel Écija, Jesús Mesas Silva, Sara Cano et Jorge Valdano Sáenz. Actuellement, le projet est en cours de casting et devrait commencer ses enregistrements en avril.

Jusqu’à présent, peu de détails sont connus de cette nouvelle série qui aura un ton de macarra et un feuilleton provocateur qui mettra l’accent sur une académie d’activités où des cours de danse, de yoga ou de musique sont enseignés entre autres matières. Cependant, la mort du propriétaire provoquera une grande confrontation entre deux familles et deux femmes; Pepa Carranza, une femme du quartier qui aura besoin de quatre cent mille euros pour sauver sa famille; et Doña Consuelo, un vieil estropié plein d’argent et de haine qui veut y mettre fin.

Suivez votre pari pendant 50 minutes

Prouvé le potentiel de la série espagnole dans le reste du monde, Antena 3 a depuis longtemps a décidé de réduire la durée de ses chapitres à 50 minutes pour s’adapter à la norme nationale. Ainsi, “Dettes et déceptions” auront une durée telle qu’elle a déjà commencé à se produire avec “45 révolutions”, la dernière saison de “Down there”, “Lost”, “The fence” et “Benidorm”, entre autres.

