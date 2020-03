Antena 3 propose à Roberto Leal de présenter «Pasapalabra» et «The Challenge» sans mettre en danger «OT 2020»

Antena 3 a fait une offre succulente à Roberto Leal pour devenir sa nouvelle signature star et présenter deux espaces dans lesquels vous avez de grands espoirs, tel que rapporté par Yotele et a pu confirmer FormulaTV. D’une part, le retour de “ Pasapalabra ” à sa chaîne d’origine après avoir acquis les droits fin 2019 et, d’autre part, la première de “ The Challenge ”, un nouveau programme de défis avec des personnages célèbres.

Roberto Leal a reçu l’offre d’Atresmedia à la mi-mars et le sévillan la pèse ces jours-ci. En aucun cas, ce ne serait un conflit avec la reprise de son travail à l’avant de la dernière ligne droite de «Operación Triunfo 2020», problème en attente. Le groupe de San Sebastián de los Reyes a accepté que son engagement envers le spectacle de talents RTVE se termine s’il finit par signer pour Antena 3.

Roberto Leal a reçu une offre d’Antena 3

Il s’agirait donc d’un cas similaire à celui d’Eva González dans sa signature de “ La Voz ”: lorsqu’il l’a accepté en 2018, il avait encore plusieurs éditions de “ MasterChef ” en attente dans La 1. Roberto Leal reviendrait à Antena 3 en tant que visage de la chaîne après l’avoir traversé entre 2010 et 2014. Il avait alors décidé d’abandonner son travail de reporter à ‘España directo’ (TVE) pour co-présenter des magazines tels que ‘3D’ ou ‘Espejo publico’, entre autres espaces.

‘Pasapalabra’ et ‘The Challenge’, ses premières commandes

Pour finalement accepter l’offre d’Atresmedia, Roberto Leal atterrirait sur Antena 3 avec «Pasapalabra» et «El Challenge». La confiance placée en lui est plus qu’évidente, car le retour du quiz show à la chaîne dans laquelle il est né en l’an 2000 est l’un des grands atouts de la prochaine saison, surtout après la fin retentie des émissions du format sur Telecinco. Il recueillerait ainsi le témoignage de visages emblématiques tels que Silvia Jato, Constantino Romero, Jaime Cantizano et Christian Gálvez.

‘The Challenge’ est un nouveau programme produit par 7 y Acción dans lequel les célébrités sont confrontées à de grands défis. Tamara Falcó, qui se remet de la mort de son père ces jours-ci, a été annoncée comme l’un des juges stellaires qui valoriseront les exploits des célébrités. Dans le même temps, l’inconnu de qu’arrivera-t-il à ‘OT’ en cas de renouvellement dans RTVE et de devoir trouver un nouveau présentateur à la hauteur de Roberto Leal, qui a gagné le soutien du public.

