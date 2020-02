Antena 3 termine «Le secret du vieux pont»

L’une des fictions les plus mythiques de l’histoire d’Antena 3 atteint sa finale finale. Atresmedia a annoncé que “The Secret of Old Bridge”, la série quotidienne réussie produite par Boomerang TV, se terminera pour toujours cette saison Après plus de neuf ans de diffusion et 2 300 épisodes diffusés, la série fait définitivement ses adieux à ses fidèles téléspectateurs. Il le fera dans une dernière saison qui commence maintenant et qui se terminera dans quelques mois avec un résultat final et clos.

Francisca Monténégro, dans «Le secret du vieux pont»

Dans ce dernier lot, la fiction retrouvera certains de ses personnages les plus mythiques en hommage. Certains des visages les plus en vue qui sont passés par la fiction reviendront et le feront pour clore définitivement leur histoire qu’ils ont commencée dans leur journée; De plus, les responsables promettent que “le grand secret de Old Bridge sera révélé”. Dans le même temps, Atresmedia a également annoncé que les responsables sont prépare déjà une campagne spéciale qui clôturera le projet avec style. Le groupe de communication veut honorer ce qui a sans aucun doute été l’un de ses projets de fiction les plus importants depuis, au-delà de sa performance dans notre pays Il est devenu un véritable succès à l’étranger, ayant été publié dans plus de 60 pays différents Le Chili, la Bulgarie, la Pologne, la Serbie, le Monténégro, la Bosnie, la Slovénie, la Croatie, la Macédoine, l’Ukraine, la Hongrie, la Géorgie, Chypre, la Lituanie et les États-Unis se distinguent.

Grand succès en Italie

Parmi les pays dans lesquels il a été délivré au cours de ces neuf années, la série a excellé surtout en Italie, territoire où la fiction est un véritable phénomène. Avec le nom de ‘Il Secreto’, cette fois-ci est devenue l’une des séries les plus regardées chaque semaine à la télévision italienne. Dans notre pays, la fiction cumule en moyenne 15,5% de part et 1 607 000 téléspectateurs par chapitre, dont 18% chez les femmes. Il convient de noter qu’il se distingue en Castilla-La Mancha (21,5%), en Communauté valencienne (21,0%), en Aragon (16,9%) et en Andalousie (15,6%). Maintenant, le projet dit au revoir et son trou dans le grill dans Antena 3 est vide, Pour être remplacé par une nouvelle série ou un nouveau format de divertissement?

Qu’est-ce qui remplacera «Old Bridge»?

L’une des inconnues qui se posent maintenant est quel projet comblera l’écart qui laissera dans quelques mois «Le secret du vieux pont» dans l’après-midi d’Antena 3. D’une part, il ne serait pas surprenant que la chaîne parie sur une nouvelle fiction quotidienne qui est diffusée sur la même bande pour garder ce public qui jusqu’à présent était accro au feuilleton, mais de l’autre, il est possible qu’Atresmedia parie de renouveler ses après-midi et parie sur trois compétitions consécutives. De cette manière et en profitant de l’arrivée de «Pasapalabra», il serait logique que «Amar es para siempre» cède plus tard le Diffusion consécutive de “Now I fall!”, “Boom!” et «Pasapalabra» pour affronter «Save me» et «El Tirón» tout au long du strip du soir.

