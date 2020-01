Anthony Anderson se souvient de l’histoire hilarante de chahut de la première expérience de stand-up

Chaque comédien debout a une histoire d’horreur sur le temps qu’il a mis sur scène et quelque chose de terrible s’est produit. Même ceux que nous célébrons comme certains des plus grands humoristes à avoir touché le micro se sont assis pour partager un moment qui a été le pire de leur carrière, mais la plupart diront que ne regrette pas ces moments car cela les a aidés à devenir les interprètes ils le sont aujourd’hui.

John Parra / Intermittent / .

Anthony Anderson est connu pour faire rire ses rôles, et quand il a fait ses débuts dans la comédie, l’acteur a dit que c’était une route cahoteuse. Anthony a rattrapé The People’s Party avec Talib Kweli et a parlé de la première fois qu’il s’était essayé à la comédie stand-up et c’était pour le moins grincheux.

“Vous ne pouvez jamais avoir une bonne série de comédie quand vous vous appelez Tasty Tony”, a-t-il dit. “Tasty Tony, le seul et unique, s’il y en a un autre, c’est un faux.” Tout le monde éclata de rire. “Regency West, le Comedy Act Theatre. Tous les grands étaient passés par là. Et tout le monde était du genre” T’es drôle, tu devrais monter sur scène “. Je me disais: «D’accord». Je ne me suis jamais vu être un comique debout. Je suis acteur et je suis juste drôle. “

Donc, Anthony a décidé de se tenir debout. “J’avais toute mon équipe de soutien avec moi un jour et trop de personnes sur la liste avant moi. Donc je n’ai pas été appelé pour faire du micro ouvert. La semaine suivante, je suis allé personne ne pouvait le faire, mais j’étais comme, c’est cool je ne le fais pas pour eux, je le fais pour moi. J’y suis arrivé très tôt. Les deux premiers comics qui se sont levés devant moi étaient horribles et je les ai chahutés. Et j’étais f * ckin ‘hystérique comme un chahuteur. “

Puis, son nom a été appelé alors que le public riait toujours de ses plaisanteries chahuteuses. Il ne savait pas s’il devait se lever et raconter des blagues, car il était félicité par le public. De plus, la salle était remplie de comédiens, dont il a chahuté quelques-uns, alors se diriger vers la scène était comme un “homme mort qui marche”.

Dès qu’il a raconté sa première blague, il a immédiatement été pris pour cible. Il était bombardé d’insultes si rapidement et si durement qu’il ne pouvait passer à travers aucune de ses blagues. “Littéralement, 15 secondes, si cela, ils ont coupé mon micro”, a déclaré Anthony. “Ils me sauvaient l’embarras alors ils ont coupé mon micro.” Il a essayé de continuer sans le micro, mais le lieu a également éteint les lumières de la scène.

“Donc je suis juste là dans l’obscurité alors que tout le monde me baise, à juste titre,” admit Anthony. “Donc, la première fois que je touche un micro sur scène, j’étais sur scène peut-être 20 secondes et je suis parti.” Regardez-le se rappeler l’histoire hilarante – et déchirante – ci-dessous, et assurez-vous de vous connecter pour son interview complète le lundi 6 janvier.

