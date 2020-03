Anthony Daniels ne pense pas qu’il a fait C-3PO après Star Wars: The Rise Of Skywalker

Dans la perspective de Star Wars: The Rise of Skywalker, Les fans craignaient beaucoup que C-3PO ne connaisse une fin tragique dans le film. Comme il est le seul personnage, aux côtés de R2-D2, à apparaître dans chaque épisode de la saga Skywalker, on pensait que cela pourrait être le cas pour le droïde nerveux du protocole. D’autant plus que les bandes-annonces ont fait grand cas de cette scène où Threepio «jette un dernier regard» sur ses amis.

Bien sûr, comme nous le savons, il s’en est sorti avec tact, même ses souvenirs manquants lui ont été rendus. Cela signifie-t-il donc que la porte est ouverte pour que Threepio revienne dans les futurs films? La star Anthony Daniels semble assez certaine que c’est le cas. Interrogé sur l’avenir du droïde dans The View, Daniels a révélé que le réalisateur J.J. Abrams a clairement fait savoir qu’il n’allait pas tuer le personnage emblématique.

“Oh, il n’est pas fini. J’ai dit à J.J., pendant le tournage, “Peut-être qu’il est temps de mettre Threepio en sommeil, de lui mettre un terme”, et il a dit: “Pas sous ma surveillance”. “

Cliquer pour agrandir

Semblant prudent d’en dire trop, l’acteur britannique a ensuite suggéré que, qu’il revienne ou non à la franchise, C-3PO ne soit pas vraiment parti, car les fans peuvent bientôt regarder la saga Skywalker du début à la fin à leur guise quand ils aiment.

“Mais l’une des grandes choses qui se sont produites, c’est qu’à l’époque de 1975, vous ne pouviez pas avoir de vidéo chez vous, elle n’existait pas. Grands studios de télévision, vous pourriez l’avoir. Maintenant, il a parcouru toutes les itérations du laserdisc à n’importe quoi, et maintenant vous l’avez, tout d’abord téléchargeable, et à la fin du mois, vous pouvez réellement l’acheter sur disque, et voici l’important: quand vous avez sur le disque, vous avez le contrôle. Au cinéma, ça passe à la maison, vous pouvez dire: «Oh, je veux revoir Anthony Daniels dans cette scène.»

Dans l’épisode IX, Threepio s’avère la clé de l’intrigue lorsqu’il est le seul à pouvoir traduire l’inscription sur la dague Sith qui mènera les héros au Sith Wayfinder, qui les dirigera à son tour vers le refuge de Palpatine sur Exegol. En raison de sa programmation, cependant, le droïde est interdit de lire le langage Sith. Pour faire court, Babu Frik le reprogramme et il lit le poignard, mais au prix de ses souvenirs. Heureusement, Artoo est en mesure de les retélécharger tous dans sa caboche lorsqu’ils se réunissent à la base de la Résistance.

Comme Daniels nous le rappelle, nous pourrons regarder le dernier – dernier de Threepio? qui sait? – aventure quand Star Wars: The Rise of Skywalker arrive sur Digital HD mardi 17 mars prochain. Le Blu-Ray sortira ensuite le 31 mars.