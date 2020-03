Anthony Daniels sur le retour de C-3PO après Star Wars: The Rise of Skywalker

La légende de Star Wars Anthony Daniel s’est penchée sur l’avenir du C-3PO après The Rise of Skywalker.

Plus de quarante ans après le début de la saga Star Wars, Disney et Lucasfilm ont clôturé le scénario principal de neuf films avec la sortie de The Rise of Skywalker. Parmi les nombreux personnages classiques revenus pour le dernier chapitre de la saga, il y avait C-3P0, le droïde protocolaire sujet à l’inquiétude dépeint par Anthony Daniels.

Alors que les fans s’attendaient à ce que le film marque l’apparition finale de plusieurs personnages de longue date dans la franchise, Anthony Daniel a indiqué que C-3PO pourrait peut-être revenir lors de sa récente apparition sur The View. Au cours de l’interview, Anthony Daniel a déclaré que le temps de C-3PO n’était «pas terminé» et a ajouté qu’il aime la façon dont les fans peuvent revisiter son personnage sur différents formats de médias domestiques:

“Oh, il n’est pas fini. J’ai dit à JJ, quand nous tournions, “Peut-être qu’il est temps de mettre Threepio en sommeil, de lui donner une fin”, et il a dit: “Pas sous ma surveillance.” Mais l’une des grandes choses qui s’est passé est que, de retour le jour 1975, vous ne pouviez pas avoir de vidéo chez vous, elle n’existait pas. Grands studios de télévision, vous pourriez l’avoir. Maintenant, il a parcouru toutes les itérations du laserdisc à n’importe quoi, et maintenant vous l’avez, tout d’abord téléchargeable, et à la fin du mois, vous pouvez réellement l’acheter sur disque, et voici l’important: quand vous avez sur le disque, vous avez le contrôle. Au cinéma, ça passe à la maison, vous pouvez dire: «Oh, je veux revoir Anthony Daniels dans cette scène.»

Voici le synopsis officiel de Star Wars: The Rise of Skywalker:

Lucasfilm et le réalisateur JJ Abrams unissent à nouveau leurs forces pour emmener les téléspectateurs dans un voyage épique dans une galaxie lointaine, très lointaine avec Star Wars: The Rise of Skywalker, la conclusion fascinante de la saga séminal Skywalker, où de nouvelles légendes naîtront et la finale la bataille pour la liberté est encore à venir.

Réalisé par JJ Abrams, Star Wars: The Rise of Skywalker met en vedette Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd, Naomi Ackie, Richard E. Grant , Keri Russell, Mark Hamill, Anthony Daniels, Ian McDiarmid et Billy Dee Williams. Carrie Fisher apparaîtra en tant que général Leia Organa grâce à l’utilisation de séquences inédites tournées pour Star Wars: The Force Awakens et The Last Jedi.

Star Wars: The Rise of Skywalker est maintenant en salles.

