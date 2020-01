Anthony Davis rumeur de prendre un contrat plus court en agence libre

AD a une grosse décision de faire cette intersaison.



Anthony Davis a été l’un des meilleurs joueurs de la NBA cette saison et les Lakers de Los Angeles ont prospéré grâce à cela. LeBron James ne peut que faire tant de choses et AD est devenu son partenaire dans le crime. Les deux se complètent bien et après 37 matchs, les Lakers restent la meilleure équipe de toute la Conférence de l’Ouest. Récemment, Davis a refusé une prolongation maximale de 146 millions de dollars sur quatre ans avec les Lakers. Au lieu de cela, Davis se dirigera vers une agence libre où il sera admissible à un accord de 202 millions de dollars sur cinq ans.

Selon Bill Oram de The Athletic, Davis peut renoncer à l’accord de cinq ans pour un contrat à court terme. La signature à court terme vous donne beaucoup plus de flexibilité, surtout si vous avez un contrat de trois ans avec une option de joueur la dernière année.

Certains membres des Lakers prévoient que Davis pourrait passer un contrat de cinq ans en faveur d’un accord de trois ans avec une option de joueur la troisième année, similaire au contrat que Kawhi Leonard a signé avec les Clippers l’été dernier. Cela permettrait à Davis de devenir joueur autonome en 2022, alors qu’il n’aurait que 29 ans, et encore à son apogée, et James aurait 37 ans en continuant 38.

Si les Lakers maintiennent leur succès, il serait choquant que Davis signe ailleurs. Davis et James forment une grande paire et pourraient potentiellement diriger la Conférence de l’Ouest pour les prochaines saisons. Par exemple, un championnat dans la première année serait certainement une motivation pour que Davis signe à nouveau.

