Anthony Hopkins jouera l’entraîneur de Mike Tyson à Cus et Mike

Bonnes nouvelles pour les cinéphiles, Anthony Hopkins jouera dans un nouveau film appelé Cus et Mike, où il assumera le rôle du légendaire Cus D’Amato, qui a fait de Mike Tyson une machine de combat.

L’histoire suivra le schéma classique des films de boxeur mettant en vedette un jeune espoir qui a du mal à devenir le plus jeune champion des poids lourds, certainement avec les particularités qui ont fait de Tyson l’un des meilleurs combattants de l’histoire.

Selon Deadline, le film est basé sur le livre Mike Tyson: Money, Myth and Betrayal de Motieth Illingwort, sera écrit et réalisé par Nick Cassavetes (The Notebook, John Q).

À travers une déclaration, Cassavetes a expliqué:

«C’est un scénario de rêve absolu pour moi. Une chance de travailler avec Sir Anthony dans un film sur deux de mes héros de tous les temps, Cus D’Amato et Mike Tyson, le combattant le plus féroce (et mon préféré) de tous les temps? Dans une histoire de figures paternelles qui disparaissent trop tôt? Je suis au paradis. Je suis tellement heureux que mon premier film avec Mike Mendelsohn et Patriot Pictures soit celui-ci. »

Selon le synopsis du rapport, le film:

“… il retracera comment le dur mais brillant D’Amato est devenu une figure paternelle pour l’adolescent rebelle Tyson, qui deviendrait un combattant vénéré puis une figure controversée.”

D’Amato est décédé en 1985 et a également formé Floyd Patterson et José Torres. Certains réalisateurs et acteurs tels que Martin Scorsese, Jammie Fox et Bruce Willis avaient essayé de porter ce projet sur grand écran sans grand succès, mais maintenant tout est entre les mains de Cassavetes et Patriot Pictures.

