Anthony Hopkins partage un message après 10 jours de quarantaine pour le coronavirus

La mise en quarantaine des coronavirus (Covid-19) a forcé tout le monde, dont des stars d’Hollywood, pour se réfugier chez eux. C’est une mesure qui peut non seulement nous protéger du virus, mais aussi des autres, car nous évitons ainsi de les infecter s’ils sont porteurs. L’enfermement en soi n’est pas si mal, même si oui, beaucoup se sont ennuyés d’être chez eux vingt-quatre heures par jour, quelque chose qui n’est pas arrivé à Anthony Hopkins, comme il l’a dit dans un message sur ses réseaux sociaux.

Anthony Hopkins est l’un des acteurs préférés du public, que ce soit pour des classiques comme la trilogie The Silence of the Innocents ou pour la dernière série Netflix The Two Popes. En outre Les fans de MCU se souviendront de lui pour être le père de Thor, Odin. Il reste généralement actif sur son compte Twitter, et profitant du confinement, il nous a raconté comment il l’avait traversé pendant ses 10 premiers jours de quarantaine:

“Bonjour à tous. Merci pour vos généreux commentaires et bons voeux. Comme vous pouvez le voir, je suis en quarantaine auto-imposée. J’ai 82 ans et je trouve beaucoup de choses à faire. Par exemple, j’ai joué du piano pour Niblo, qui écrit ses mémoires », a déclaré Hopkins dans sa vidéo.

Niblo est le chaton de l’acteur, qui plaisante en disant que son animal de compagnie écrit ses mémoires. De plus, l’acteur commente qu’il a peint pendant qu’il est en quarantaine. Ici vous pouvez voir sa vidéo:

