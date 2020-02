Anthony Hopkins signe un biopic du formateur de Mike Tyson, Cus D’Amato

Après avoir été nominé pour l’Oscar du meilleur second rôle cette année pour sa performance dans Netflix’s Les deux papes, Anthony Hopkins a trouvé son prochain projet sous la forme du prochain biopic Cus et Mike suivant le légendaire entraîneur de Mike Tyson, Cus D’Amato, selon Deadline.

CONNEXES: Parfait: Olivia Wilde dirigera Biopic sur la médaillée d’or olympique Kerri Strug

Le projet devrait suivre l’histoire de la façon dont D’Amato, qui était connu pour être à la fois dur et brillant, est devenu une figure paternelle pour le capricieux Tyson au début de sa vie, ce qui l’aiderait à devenir l’un des les combattants les plus vénérés et les plus controversés du sport.

Le film sera écrit et réalisé par John QNick Cassavetes est basé sur un scénario original de Desmond Nakano et le livre Mike Tyson: argent, mythe et trahison de Montieth Illingworth et est produit par XYZ Films et Patriot Pictures.

“C’est un scénario de rêve absolu pour moi», A déclaré Cassavetes. “Une opportunité de travailler avec Sir Anthony dans un film sur deux de mes héros de tous les temps, Cus D’Amato et Mike Tyson, le combattant le plus féroce (et mon préféré) qui ait jamais vécu? Dans une histoire de figures paternelles qui disparaissent trop tôt? Je suis au paradis. Tellement heureux que mon premier film avec Mike Mendelsohn et Patriot Pictures soit celui-ci. Il devrait en être un pour les âges…“

CONNEXES: Rufus Sewell rejoint le biopic Elvis Presley de Baz Luhrmann

Un biopic consacré uniquement à Tyson est en préparation depuis plus de cinq ans, avec Jamie Foxx (Baby Driver) étant en pourparlers pour jouer le rôle de boxeur emblématique dans un projet distinct avec Martin Scorsese (L’Irlandais), mais le projet semble avoir été perdu dans le domaine de l’enfer du développement.

Michael Mendelsohn (Synchronic) de Patriot Pictures devrait produire aux côtés de Jim Steele (Courir avec le diable), tandis que Natalie Perotta et Todd Smith sont destinées à la production exécutive. La production devrait commencer à la fin du printemps ou à l’été 2020.

(Crédit photo: Backgrid Images)