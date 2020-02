Anthony Mackie brille dans la série Sci-Fi

Anthony Mackie devient la dernière version de Takeshi Kovacs dans la deuxième saison de Netflix’s Altered Carbon. Le soldat endurci est engagé avec la promesse de retrouver son amour perdu depuis longtemps Quellcrist Falconer et de découvrir pourquoi elle a développé une nouvelle séquence meurtrière alors qu’une guerre civile menace la population de son monde natal. Le thriller de science-fiction reprend l’univers brutal auquel le public a été présenté pour la première fois en 2018 et l’étend de nouvelles façons fascinantes.

Dès l’instant où il a été présenté comme la nouvelle pochette de Takeshi Kovacs, la star d’Altered Carbon Anthony Mackie excelle dans la série Netflix, prouvant qu’il peut absolument diriger un spectacle par lui-même. Il est complètement aux commandes en tant que soldat d’élite amélioré que Kovacs peut utiliser. La chimie entre Anthony Mackie et Renée Elise Goldsberry en fait un excellent scénario car leur relation subit des développements drastiques tout au long de la série. La dynamique dysfonctionnelle d’Anthony Mackie avec le nouveau partenaire réticent de Kovacs Trepp, joué avec brio par Simone Missick, est également un plaisir à regarder grâce à leurs plaisanteries sarcastiques. S’il n’y avait pas eu le scénario de base d’Altered Carbon après la chasse de Falconer par Kovacs, Missick aurait facilement volé la vedette. Le mystère personnel de Trepp fascine parallèlement à sa vie de famille, même si elle semble s’évanouir à la fin.

Pour ceux qui s’inquiètent du retour du favori des fans de Kovacs A.I. majordome, Poe (Chris Conner), n’ayez pas peur, car son histoire est sans doute l’une des choses les plus touchantes de la série Netflix. La façon dont son personnage progresse au cours des huit épisodes est incroyablement émotive, touchant des thèmes sur la perte de soi et régressant hors de votre contrôle. C’est un sous-complot pitoyable qui se perd parfois dans l’énorme histoire, mais chaque fois qu’il refait surface, il est difficile de ne pas ressentir de sympathie pour le charmant compagnon. Étant donné que l’histoire principale s’étend sur des siècles alors qu’elle examine la carrière militaire passée de Kovacs et l’histoire compliquée de Falconer, il n’est pas surprenant que les écrivains ne veuillent pas passer trop de temps à se plonger dans un A.I. personnalité.

Altered Carbon de Netflix jette rapidement des idées futuristes et des traditions mondiales sur le public tout en créant son nouveau mystère.Il pourrait donc être utile de revoir la première saison ou au moins de récapituler la série elle-même, car le jargon qu’il utilise parfois peut être écrasant . Il est également facile de se perdre occasionnellement dans son histoire compliquée car la série développe également ses thèmes d’existentialisme encore plus loin que la première fois. En particulier, la star d’Altered Carbon, Anthony Mackie, doit constamment s’atteler à l’exploration de l’auto-réflexion alors que Kovacs doit faire face aux péchés de son passé.

En plus d’Anthony Mackie, Altered Carbon regorge de visages familiers d’autres spectacles notables comme Power and Agents of S.H.I.E.L.D. qui fleurissent tous dans le bac à sable de l’univers expansif. Lela Loren de Power se démarque comme la redoutable et impitoyable Danica Harlan, mais chaque membre de la distribution est à son A-game dans le thriller fascinant. Bien que les fusillades obligatoires de chaque épisode deviennent un peu fatigantes à la fin de la série, elles parviennent toujours à être divertissantes grâce à l’excellent cascadeur.

Netflix n’avait clairement pas peur de donner à Altered Carbon un budget énorme, car les décors qu’Anthony Mackie et ses co-stars peuvent explorer sont d’une ampleur ahurissante. Ils font partie des meilleurs ensembles de science-fiction jamais conçus pour le petit écran. Évidemment, si nécessaire, CGI remplit le ciel galactique et ajoute une portée supplémentaire à la série, mais ce sont tous les ensembles pratiques qui cimentent vraiment cette galaxie dystopique de grande envergure. Mais juste au moment où la série commence à avoir l’impression d’avoir dépassé son paysage urbain dystopique, elle jette une pincée de Tomb Raider intergalactique en tant que Kovacs et co. cherchez ailleurs des réponses.

Alors que le carbone modifié d’Anthony Mackie se perd parfois dans sa propre importance, il ne se laisse pas stagner, laissant constamment de la place à l’expansion, à de nouveaux personnages et à de nouveaux mondes. Bien que son intrigue impulsive et son histoire compliquée semblent désordonnés par endroits, Altered Carbon garde le public sur ses gardes. La série de style Blade Runner est également indéniablement amusante et vaut vraiment le détour lorsqu’elle frappe Netflix.

Qualité: 7/10

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe d’origine

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant respectivement Superboy et Deathstroke, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC