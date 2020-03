Anthony Mackie dit que les séries Falcon et Winter Solider se sentiront différentes

Le Falcon et la star du Soldat d’hiver Anthony Mackie ont taquiné que la première série télévisée de Marvel Studios se sentirait différente des films MCU.

Marvel a eu plusieurs émissions de télévision réussies au fil des ans, de nombreux fans espérant qu’ils se retrouvent dans les films. Cependant, aucun croisement majeur n’a jamais eu lieu, mais nous pouvons en attendre plus à l’avenir avec Marvel Studios produisant leur propre série télévisée pour Disney Plus. La première série de Marvel Studios sera The Falcon and the Winter Soldier et commencera à être diffusée en août.

Le Falcon et le soldat d’hiver est toujours en production, mais nous avons déjà vu un aperçu de la série à travers une publicité pour le Super Bowl et les différentes photos de décors qui ont fait surface en ligne. Anthony Mackie dirigera la prochaine série Falcon et Winter Soldier, entièrement dirigée par Kari Skogland. Avec Marvel Studios s’aventurer dans la télévision, cela leur permet de s’étendre encore plus sur l’univers et de traiter l’histoire en direct comme une série de bandes dessinées. En parlant avec The Hollywood Reporter, Anthony Mackie a déclaré que The Falcon and the Winter Soldier ne ressemblerait pas aux films précédents que nous avons vus des studios Marvel:

«Ils vont se sentir différents en eux-mêmes, car ils sont filmés d’une manière complètement différente de celle des films. Je pense que les gens vont être surpris de voir à quel point les personnages sont approfondis et évolués en ayant six à huit heures pour eux, au lieu de seulement deux heures. Lorsque vous faites partie d’une équipe, vous jouez votre rôle. Mais avec cela, vous pouvez vraiment voir qui sont les personnages dans leur vie entre les films. “

Quelle série Marvel Studios attendez-vous le plus avec impatience? Sound-off dans les commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de The Falcon and the Winter Soldier de Marvel Studios:

Après les événements de “Avengers: Endgame”, Sam Wilson / Falcon (Anthony Mackie) et Bucky Barnes / Winter Soldier (Sebastian Stan) s’associent dans une aventure mondiale qui teste leurs capacités – et leur patience – dans “The Falcon” des Marvel Studios et The Winter Soldier. “

Réalisé par Kari Skogland à partir de scripts écrits par le showrunner Malcolm Spellman et Derek Kolstad, The Falcon and Winter Soldier stars Anthony Mackie comme Sam Wilson / Falcon, Sebastian Stan comme Bucky Barnes / The Winter Soldier, Emily VanCamp comme Sharon Carter, Daniel Brühl comme Baron Helmut Zemo et Wyatt Russell en tant que John Walker / agent américain. Desmond Chiam, Miki Ishikawa et Noah Mills ont été interprétés dans des rôles non divulgués.

The Falcon et The Winter Soldier seront présentés en exclusivité sur Disney Plus en août 2020.

Source: The Hollywood Reporter

Ryden Scarnato

L’affection de Ryden pour tout ce qui concerne DC, Marvel et Star Wars l’a conduit au journalisme de divertissement à Heroic Hollywood en tant que rédacteur en chef.